الزمالك يصرف مكافآت لاعبيه قبل مواجهة وادي دجلة

الزمالك يحفز لاعبيه قبل مواجهة وادي دجلة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

يصرف نادي الزمالك مكافآت الصعود إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية، للاعبين قبل مواجهة وادي دجلة المقرر لها الخميس.

ويواجه الزمالك نظيره وادي دجلة، الخميس المقبل، ضمن الجولة الـ29 من الدوري المصري الممتاز، على ملعب "بتروسبورت".

وكان الزمالك قد نجح في التأهل إلى نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد تخطي النجم الساحلي التونسي، حيث حقق الفوز بالذهاب بهدف دون رد، والتعادل السلبي في الإياب.

ويحصل كل لاعب من الزمالك على مكافأة فوز 100 ألف جنيه خلال الساعات القليلة المقبلة، لتحفيزهم قبل مواجهة وادي دجلة.

ويسعى الزمالك للفوز بلقاءاته بالدوري المصري الممتاز من أجل مواصلة مشواره بالبطولة وتحقيق آمال الجماهير بالتتويج.

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ويحتل الزمالك المركز الثالث بالدوري المصري الممتاز، برصيد 61 نقطة من 27 مباراة، خلف الأهلي المتصدر برصيد 67 من 29 لقاء، والوصيف بيراميدز بـ65 نقطة من 31 جولة.