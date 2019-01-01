الزمالك يصرف النظر عن ضم ظهير أيمن

الزمالك دخل مؤخرًا في مفاوضات مع رجب بكار وعمر جابر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

قرر نادي الزمالك صرف النظر عن ضم ظهير أيمن خلال فترة الانتقالات الصيفية تحسبًا لرحيل التونسي حمدي النقاز في الوقت الحالي.

وكانت تقارير قد أشارت في وقت سابق أن النقاز تلقى الكثير من العروض للرحيل عن الزمالك، قبل أن يحسم موقفه بالاستمرار مع الأبيض.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم السبت، أن الزمالك صرف النظر عن ضم ظهير أيمن جديد بعد أن تأكد من استمرار النقاز.

وأشارت التقارير أن الزمالك أوقف المفاوضات مع كلًا من رجب بكار وعمر جابر، لاعبا بيراميدز في مركز الظهير الأيمن.

وكان الزمالك يرغب في ضم رجب بكار أو استعادة عمر جابر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم مركز الظهير الأيمن.

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وترددت أنباء في الفترة الأخيرة حول اقتراب حازم إمام من الرحيل عن الزمالك قبل أن يتم قيده إفريقيًا منذ أيام قليلة للتأكد من استمراره.