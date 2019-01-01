الزمالك يسعى لتوفير طائرة خاصة لرحلة المغرب
عبده الليثي فيسبوك تويتر
يدرس مجلس إدارة الزمالك، تخصيص طائرة خاص للفريق استعدادًا للسفر إلى المغرب، لمواجهة اتحاد طنجة ضمن منافسات الكونفدرالية.
وأوقعت القرعة الزمالك في مواجهة اتحاد طنجة، في دور الـ32 الإضافي، يومي 11 أو 12 يناير الجاري في لقاء الذهاب.
ويسعى مجلس إدارة النادي الأبيض في تخصيص طائرة خاصة للسفر من القاهرة إلى طنجة مباشرة لتجنب النزول ترانزيت في الدار البيضاء.
وبسبب ظروف الطيران، أن بعثة الزمالك ستبقى 9 ساعات ترانزيت في الدار البيضاء، لاستقلال طائرة أخرى إلى طنجة.
ولجأ مجلس النادي الأبيض إلى الطيران الخاص، لتخصيص طائرة من القاهرة إلى طنجة مباشرة لتجنب إرهاق اللاعبين والمبيت في الدار البيضاء.
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وكان الزمالك سافر إلى تشاد في إياب دور الـ32 الأول على متن طائرة خاصة لبعد المسافة والرحلة، تجنبًا لإرهاق اللاعبين.