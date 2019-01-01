الزمالك يسعى للتعاقد مع موهبة الإسماعيلي

الزمالك يستعد لموسم الانتقالات الصيفية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، أن الزمالك يسعى لتدعيم فريقه في فترة الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الجديد من الدوري المصري.

وكان الزمالك قد توج بكأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز على نهضة بركان المغربي، في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، اليوم الأحد، أن الزمالك يسعى للتعاقد مع محمد صادق لاعب الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأشارت التقارير أن مسؤولي الإسماعيلي لم يحسموا موقفهم حتى الآن من طلب الزمالك بالتعاقد مع محمد صادق للإطلاع على رغبة اللاعب.

وأكدت التقارير أن أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بالزمالك، يستعد للتواصل مع اللاعب لمفاوضته للانضمام للأبيض.

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ويرغب الزمالك في ضم صادق لتدعيم الفريق استعدادًا للموسم الجديد، وتحسبًا لرحيل أي لاعب هام من قوام الأبيض خلال فترة الانتقالات الصيفية.

مهاجم @AlNassrFC أحمد موسى متواجد في القائمة النهائية لمنتخب نيجيريا في بطولة كأس الأمم الإفريقية🔝 pic.twitter.com/ZWQ4LULyGe

— موقع قول السعودي (@GoalSA) June 9, 2019