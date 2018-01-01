الزمالك يرفض انتقال شيكابالا إلى الاتحاد السكندري

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن نادي الزمالك المصري حدد مصير محمود عبدالرازق شيكابالا من عرض الاتحاد السكندري.

ويقضي شيكابالا فترة إعارة في نادي أبولون اليوناني، حتى يناير المقبل، وتلقى عرضًا من الاتحاد السكندري على سبيل الإعارة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن مجلس إدارة نادي الزمالك، رفض انتقال شيكابالا للاتحاد السكندري خلال الفترة المقبلة. اختيارات المحررين جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا

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وأشارت التقارير أن رفض الزمالك يعود إلى الأزمة بين الناديين بسبب مشاركة كلًا من رزاق سيسيه وأحمد داوودا المعاربين من القلعة البيضاء في مباراتي الدوري والبطولة العربية.

ويرحب نادي الزمالك بأي عرض يتلقاه شيكابالا خلال الفترة المقبلة، ما عدا عرض الاتحاد السكندري الذي طلب استعارة اللاعب 6 أشهر.

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ومن المنتظر أن يتم حسم مصير شيكابالا خلال الفترة المقبلة إما بالعودة للزمالك أو استكمال مشواره مع النادي اليوناني أو الانتقال إلى نادي أخر.