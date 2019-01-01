الزمالك يحسم قراره بشأن عرض الإسماعيلي لضم حفني

الإسماعيلي يرغب في ضم أيمن حفني خلال فترة الانتقالات الحالية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن موقفهم من عرض الإسماعيلي لضم أيمن حفني صانع ألعاب الفريق.

وكان الإسماعيلي قد تقدم بعرض لضم حفني على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد أن ابتعد عن المشاركة أساسيًا مع الزمالك.

وقال أمير مرتضى منصور، إن تم العرض الأمر ومناقشته مع السويسري كريستيان جروس المدير الفني للزمالك، بشأن رحيل أينم حفني.

وكشف المشرف العام على الكرة بالزمالك، مؤكدًا أن المدير الفني تمسك باستمرار حفني مع الفريق خلال الفترة القادمة، وأنه هامًا بالنسبة له.

واتخذ الجهاز الفني للزمالك قرار نهائي برفض عرض الإسماعيلي بضم أيمن حفني خلال فترة الانتقالات الحالية، مؤكدين دور حفني في المرحلة المقبلة.

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ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 45 نقطة ويسعى للحفاظ على الصدارة والسير نحو تحقيق اللقب خلال الموسم الجاري.