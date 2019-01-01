الزمالك يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة الاتحاد في انطلاقة الدوري المصري

الزمالك يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد السكندري

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن حجم إصابة محمد عبدالغني مدافع الزمالك، والتي تعرض لها أمس الجمعة أمام نظيره الأهلي.

وكان الزمالك قد خسر السوبر المصري أمام الأهلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت أمس على ملعب "برج العرب".

وتعرض عبدالغني لإصابة قوية خلال مباراة الأهلي أمس، على مستوى العضلة الخلفية ولم يستطيع أن يكمل اللقاء بالإصابة ليخسر الفريق مجهوداته.

وأوضحت التقارير الصحفية، أن الإصابة ستبعد عبدالغني عن الزمالك أمام الاتحاد السكندري، في الجولة الأولى من منافسات الدوري المصري الممتاز.

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ويواجه الزمالك نظيره الاتحاد السكندري، بعد غد الإثنين، على ملعب "بتروسبورت"، في انطلاقة منافسات الدوري بالموسم الجديد 2019 – 2020.

وبذلك يقترب محمود حمدي الونش، مدافع الزمالك، للتشكيل الأساسي بجانب محمود علاء في لقاء الاتحاد السكندري.