الزمالك يتلقى خطاب من الكاف بموعد لقاء مولودية الجزائر وطاقم الحكام

تلقى نادي الزمالك خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، يخطره خلاله بموعد مباراته أمام مولودية الجزائر ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

الزمالك يتواجد في المجموعة رفقة مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي والترجي التونسي، حيث يسعى الفريق الأبيض للسير قدمًا نحو اللقب بعد خسارته النهائي في النسخة الماضية أمام الأهلي.

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أن المباراة ستقام بين الزمالك ومولودية الجزائر في استاد القاهرة الدولي، يوم 12 فبراير الجاري.

تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، بإدارة تحكيمية إثيوبية بقيادة باملاك تيسيما ويعاونه كلًا من كينيدي موسى وأتانجو، وميتيكوي حكمًا رابعًا.

ويرتبط جماهير الزمالك بذكرى رائعة مع الإثيوبي باملاك تيسيما كونه كان حكم لقاء نهائي الكونفدرالية 2019 بين الفارس الأبيض ونهضة بركان المغربي والذي توج بها فريق القلعة البيضاء.

ويسعى الزمالك لخطف الـ3 نقاط أمام الفريق الجزائري من أجل انطلاقة مميزة في دور المجموعات وتفادي المفاجآت التي تصعب من موقف الأندية في هذا الدور.