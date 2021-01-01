الزمالك يتعاقد مع مروان حمدي .. واللاعب يعلق: طموحي المنافسة على كل الألقاب

الزمالك يتعاقد مع صفقة جديدة لتدعيم هجومه.

أعلن نادي الزمالك، عن التعاقد مع مروان حمدي، مهاجم فريق مصر المقاصة، لتدعيم صفوف الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

الزمالك كان يبحث عن التعاقد مع مهاجم جديد، بعد رحيل مصطفى محمد لاعب الفريق الأبيض إلى جلطة سراي التركي، منذ يومين لمدة موسم ونصف على سبيل الإعارة.

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وأعلن الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" عن التعاقد مع مروان حمدي لمدة 4 مواسم ونصف، بعد تألقه مع ناديه السابق المقاصة.

ومن جانبه، قال حمدي عبر قناة نادي الزمالك: "القلعة البيضاء تمتلك الطموح من أجل المنافسة على جميع الألقاب، حيث بدأت المفاوضات منذ مدة قريبة، وتم التأكيد عليها بعد مباراة المقاصة والزمالك الأخيرة".

يذكر أن مروان حمدي سجل هدفًا في مباراة المقاصة أمام الزمالك، التي انتهت بأربعة أهداف مقابل هدف واحد للفريق الأبي، بالجولة العاشرة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب فرق الدوري المصري الممتاز برصيد 23 نقطة، بفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الثاني.