الزمالك وطنطا: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة نادي الزمالك أمام طنطا في إطار الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري، والمقرر إقامتها في ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك 3 × 1 طنطا

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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نهاية المباراة.

الزمالك ٣

طنطا ١ pic.twitter.com/dNvQEkIAre — SC (@ZSCOfficial) September 22, 2020

97- يطلق الحكم صافرته ليعلن عن نهاية الشوط الثاني واللقاء بفوز الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف لنادي طنطا

96- في غفلة من لاعبي طنطا ينفذ أشرف بنشرقي الخطأ ويمررها لإمام عاشور الذي استلم وسدد تسديدة قوية تسكن الشباك

96- جووووووووووووووووووول

96- خطأ لصالح الزمالك بعد تدخل على إمام عاشور من مكان مميز

95- أمامية من زيزو لعبد الله جمعة في الجانب الأيسر ويرسل عرضية لكن بعيدة وتخرج إلى ضربة مرمى

93- تبديل لنادي الزمالك بنزول إمام عاشور بدلًا من إسلام جابر

92- انفراد من بامبو وقرر التسديد هذه المرة لكن الحارس محمد أشرف يتصدى لها ببراعة

91- بطاقة صفراء لمحمود علاء

90- 6 دقائق وقت بدل ضائع

89- الركنية تنفذ ومحمود مسعود يرسل رأٍسية مميزة تسكن الشباك

89- جوووووووووووووول

89- تسديدة خطيرة لنادي طنطا وتتحول إلى ركنية

88- انفراد لكريم بامبو الذي أرسل عرضية لأسامة فيصل لكن أقوى من المطلوب وتمر خارج الملعب

87- خطأ لصالح الزمالك بعد تدخل محمد ماجد على زيزو

84- تبديلان لنادي طنطا بنزول محمود فرج وخروج هشام شعبان ونزول محمد ناجي وخروج هشام شعبان

83- بينية مميزة من بنشرقي لزيزو علي يسار منطقة الجزاء وأرسل عرضية رائعة لأسامة فيصل لكن سددها بدون تركيز خارج المرمى

81- أمامية مميزة لنادي طنطا لكن أبو جبل يخرج في الوقت المناسب ويخرجها إلى تماس لصالح طنطا

79- قرار الفيديو خطأ من خارج منطقة الجزاء وبطاقة صفراء لسليمان عبد ربه

78- ركلة جزاء لنادي الزمالك بعد تدخل على أحمد السيد زيزو وفي انتظار قرار الفيديو

76- استئناف اللقاء وتسلل على نادي الزمالك

75- توقف لشرب المياه وتبديلين للزمالك بنزول كريم بامبو وأسامة فيصل بدلًا من مصطفى محمد ويوسف أوباما

74- خطأ كارثي من أبو جبل لكن لحسن حظه تدخل إسلام جابر لينقذ الكرة

73- تبديل لنادي طنطا بخروج حامد حمدان ونزول عبد الرحمن الدح

73- تسديدة قوية من الألفي من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية من حمدان لكن بعيدة عن المرمى

71- جوووووووووووووووووول

71- قرار الفيديو ركلة جزاء للزمالك وعالتنفيذ محمود علاء مرة أخرى

69- ضربة جزاء لصالح الزمالك وفي انتظار قرار الفيديو

68- طارق حامد يرسل أمامية مميزة لبن شرقي الذي أرسل عرضية لأوباما ويستلم بشكل غريب ثم في الأخير طارق حامد يسدد بقوة لكن تصطتدم بدفاع طنطا وتتحول إلى ركنية

66- عرضية قوية من أحمد فهمي لكن محمود علاء يتدخل برأسية لإبعاد الكرة

63- عرضية من إيهاب سمير لكن الونش يتدخل برأسية لابعاد الكرة

60- خطا في وسط الملعب لصالح نادي طنطا بعد تدخل محمود علاء

57- تسديدة قوية من محمد ماجد لاعب طنطا من حدود منطقة الجزاء وابو جبل يتصدى لها والقائم ينقذها

54- تمريرات وتحضير للهجمة من جانب الزمالك

52- مراوغة مميزة من أوباما على يسار منطقة جزاء طنطا ويرسل عرضية لكن ضعيفة يمسكها الحارس بسهولة

49- تسديدة من أحمد الألفي لاعب طنطا من يسار منطقة الجزاء لكن بعيدة عن المرمى

47- أحمد السيد زيزو ينفذ ركنية من الجانب الأيمن يقتنصها محمود علاء ويرسل رأسية مميزة تسكن الشباك

47- جووووووووووووووووووووووول

45- صافرة بداية الشوط الثاني

تبديل لنادي الزمالك بنزول أشرف بنشرقي بدلًا من كاسونجو كابونجو وتبديل لنادي طنطا بنزول أحمد الشناوي بدلًا من حسام غالي

نهاية الشوط الأول: الزمالك ٠-٠ طنطا. pic.twitter.com/tR8i9PFyON — Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 22, 2020

53- صافرة نهاية الشوط الأول

52- محمد أشرف يصر على الحفاظ على نظافة شباكه ويتصدى لركلة الجزاء

52- قرار الفيديو ركلة جزاء وعالتنفيذ محمود علاء

50- ضربة جزاء لنادي الزمالك وفي انتظار قرار الفيديو

49- تبديل خروج أحمد سالم صافي ونزول محمد ماجد (أونوش)

48- كلاكيت تاني مرة تسديدة من إسلام جابر و تألق مستمر من محمد أشرف

46- تسديدة مميزة من إسلام جابر لكن الحارس محمد أشرف يواصل تألقه

45- 5 دقائق وقت بدل ضائع

44- الحكم قرر عدم احتساب ركلة جزاء

41- ضربة جزاء لنادي الزمالك بعد تسديدة من طارق حامد وفي انتظار قرار الفيديو

39- نفذ الركنية إسلام جابر لأوباما الذي أرسل رأسية لكن في منتصف المرمى

38- ركنية من الجانب الأيمن لصالح نادي الزمالك وعالتنفيذ إسلام جابر

35- بينية جميلة من مصطفى محمد ليوسف أوباما الذي استلم وسدد بطريقة غريبة لتتحول إلى ركنية

34- بطاقة صفراء لمحمود مسعود مدافع طنطا بعد تدخل على زيزو

31- توقف لشرب المياه

30- عرضية خطير لصالح طنطا من الجانب الأيمن من أحمد حفهمي لكن مرت بسلام على الزمالك

29- بطاقة صفراء لحامد حمدان لاعب طنطا

27- تسديدة قوية من زيزو من حدود منطقة الجزاء لكن حارس طنطا يواصل التألق

25- سقوط محمد أشرف حارس طنطا على أرض الملعب ونزول الطاقم الطبي

24- عرضية مميزة من زيزو بعد مراوغة داخل منطقة الجزاء والونش يرسل رأسية مميزة لكن الحارس محمد أشرف ينقذها ببراعة

23- تمريرة بينية من زيزو لمصطفى محمد على الجانب الأيمن لمنطقة جزاء طنطا و يسدد مصطفى لكن تمر ضعيفة

20- تسديدة من مسافة بعيدة من إسلام جابر لكن تمر دون خطورة على المرمى

18- تسديدة قوية من أحمد عيد تصطتدم بالدفاع وتتحول إلى ركنية

16-أمامية لصالح نادي طنطا لكن ططارق حامد يتدخل ويراوغ بثقة عالية داخل منطقة جزاء الزمالك

15- مرواغة من زيزو من الجانب الأيمن داخل منطقة الجزاء ويرسل عرضية قوية لكن تمر من الجميع

13- عرضية من مصطفى محمد من الجانب الأيمن لكن تمر من الجميع وتتحول إلى تماس

10- خطأ لصالح طنطا من الجانب الأيمن نفذها إيهاب سمير بعرضية زاحفة لكن مرت من الجميع

9- عرضية من الجانب الأيسر لصالح طنطا يخطأ محمود علاء و يهيأها للاعب طنطا الذي يسدد لكن تصتطدم بدفاع الزمالك وتتحول إلى ركنية

6- ركنية من الجانب الأيمن لصالح طنطا بعد تدخل الونش

4- تنفذ المخالفة من زيزو يرسل عرضة يهيأها محمود علاء بالرأس لأوباما لكن يسدد بقوة خارج المرمى

3-خطأ لصالح إسلام جابر من مكان جيد وقريب من منطقة الجزاء

2- عرضية من أحمد عيد من الجانب الأيمن تصطدم بالدفاع وتتحول إلى رمية تماس

1- صافرة بداية اللقاء

انتهاء النشيد الوطني وانتظار صافرة البداية....

تشكيل الزمالك:

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

أحمد عيد - محمود علاء - محمود الونش - عبد الله جمعة

طارق حامد - إسلام جابر

كاسونجو كابونجو - يوسف أوباما - أحمد السيد زيزو

مصطفى محمد

تشكيل الزمالك لمباراة طنطا بالدوري المصري. 📝⚽️ pic.twitter.com/HaalmULve0 — Zamalek SC (@ZSCOfficial) September 22, 2020

تشكيل طنطا:

التشكيل | 4-4-2

محمد أشرف

محمود مسعود- أحمد صافي - أحمد بكر - سليمان عبدربه

حسام غالي - إيهاب سمير - حمدان - هشام شعبان

احمد الألفي - مصطفى أمين

يلتقي الزمالك في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري المصري نادي طنطا يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2020، في تمام الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي.

استضاف ستاد القاهرة مباراة الزمالك وأسوان وصيف الدوري برصيد 55 نقطة ضمن أحداث الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري، وجاءت المباراة كارثية للفريق.

يبدو أن رحيل كارتيرون المدير الفني للفريق أثر على تركيز لاعبي الزمالك حيث ظهر بمستوي غير جيد في أول مباراة رسمية للفريق تحت إدارة طارق يحيى الذي تولى تدريب الفريق في هذه المرحلة، وخسر بهدفٍ نظيف أودى بأحلام الفريق في الفوز بالدوري، وبهذه النتيجة أصبح النادي الأهلي بطلًا رسميًا للدوري المصري، ولكن مازالت منافسات الدوري مستمرة.

أعزائي المشاهدين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الزمالك أمام طنطا في الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري، والمقامة بملعب القاهرة الدولي.