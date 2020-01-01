الزمالك والجونة: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة نادي الزمالك أمام الجونة في إطار الجولة الثلاثون من الدوري المصري، والمقرر إقامتها في ستاد القاهرة الدولي.

الزمالك 0 × 1 الجونة

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

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21- بطاقة صفراء لإسلام رشدي بعد تدخل قوي على حازم إمام

19- عرضية من أوباما لكاسونجو ويسدد لكن تصتطدم بالدفاع وتردد لإمام عاشور ويحصل على خطأ من مكان مميز

17- خطأ لصالح الجونة في نصف الملعب بعد تدخل كاسونجو

14- عمرو عبد الفتاح ينفذ الخطأ من الجانب الأيمن ويرسل عرضية يستقبلها بواليا برأسية قوية تسكن الشباك

14- جوووووووووووووووووووووول

13- خطأ لصالح باسم علي من الجانب الأيمن بعد اشتراك مع الونش

12- تسديدة من إسلام رشدي من مسافة بعيدة وتمر ضعيفة خارج المرمى

9- بينية رائعة من أشرف بنشرقي لكاسونجو لكن إسلام طارق يخرج في الوقت المناسب

8-عرضية من باسم علي من الجانب الأيمن لوالتر بواليا داخل منطقة الجزاء لكن محمود علاء يتدخل ويستخلص الكرة بنجاح

6- بداية قوية جدًا من الزمالك وسيطرة على الملعب وهجوم مستمر

5- خطأ لصالح أحمد سيد زيزو من الجانب الأيمن بعد تدخل أحمد مجدي

3- عرضية رائعة من حازم إمام من الجانب الأيمن ليوسف أوباما الذي سدد بطريقة غريبة وبعيدة عن المرمى

2- استخلاص رائع من كاسونجو بعد خطأ من دفاع الجونة و يسدد من حدود منطقة الجزاء لكن تصتطم بالدفاع وتتحول إلى ركنية

1- صافرة بداية المباراة

نزول الفريقان أرض الملعب وبدأ السلام الوطني.....

تشكيل الزمالك:

التشكيل | 4-2-3-1

محمود جنش

حازم إمام - محمود علاء - محمود الونش - عبد الله جمعة

طارق حامد - إمام عاشور

أشرف بنشرقي - يوسف أوباما - أحمد السيد زيزو

كاسونجو كابونجو

الزمالك 🆚 الجونة

🏆 الدوري المصري الممتاز

🏟 ستاد القاهرة الدولي

📅 ٢٧ سبتمبر

🕗 ٨:٠٠ مساءً بتوقيت القاهرة pic.twitter.com/NJgPjDBD3S — SC (@ZSCOfficial) September 27, 2020

تشكيل الجونة:

التشكيل | 4-2-3-1

إسلام طارق

جوناثان نجوين - خالد صبحي - لؤي وائل - باسم علي

سيرجي أكا - أكرم توفيق

عمرو عبدالفتاح - أحمد مجدي - إسلام رشدي

والتر بواليا

بعد 3 هزائم متتالية يصطدم الجونة بالزمالك في الجولة الثلاثون من أحداث الدوري المصري الممتاز ، ويقع الجونة في المركز الخامس عشر من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويحاول الفريق الهروب من شبح الهبوط.

جديدة لرصيده ليصبح الفارق بينه وبين بيراميدز في المركز الثالث 4 نقاط، بعد فوزه في مباراة طنطا على استاد القاهرة في الجولة التاسعة والعشرين والتي انتهت بفوز أبناء ميت عقبة بثلاثة أهداف مقابل هدف.

اقترب الزمالك من تأمين وصافة الدوري المصري بعد أن حسم غريمه التقليدي النادي الأهلي اللقب، واستطاع القلعة البيضاء مع المدير الفني الحالي طارق يحيى بعد الرحيل المفاجئ لكارتيرون الذي أثر على الفريق بشكل كبير أن يتغلب على الظروف ويضيف 3 نقاط

أعزائي المشاهدين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الزمالك أمام الجونة في الجولة الثلاثون من الدوري المصري، والمقامة بستاد القاهرة الدولي.