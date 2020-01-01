الزمالك: نمتلك جيل بطولات ونعد الجماهير بمنصات التتويج

هل ينجح الزمالك بالتتويج بدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم؟

أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، على أن طموح فريقه أكبر من طموحه الشخصي، موجهًا وعدًا لجماهير القلعة البيضاء، بالوصول إلى منصات التتويج.

أمير مرتضى قال خلال تصريحات تليفزيونية: "خلال الموسم الماضي حدثت بعض الظروف والمجاملات بمسابقة الدوري، على العكس في مسابقة الكونفدرالية، كنا نسير بشكل سيئ بالبداية، ولكننا نجحنا في النهاية بالتتويج باللقب القاري".

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وتابع: "الزمالك يمتلك الآن جيل أبطال، والفريق الأبيض يستطيع الفوز بجميع الألقاب التي نشارك بها، لأننا نمتلك كافة الإمكانيات التي تجعلنا على منصات التتويج".

المشرف على الكرة بالزمالك علق على بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث قال: "لا توجد بطولة صعبة أو سهلة، وحاليًا نستعد لدور نصف النهائي، وما يتطلب علينا هو التكيف في الظروف المقبلة، والأفضل هو من سيتوج باللقب".

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الزمالك يستعد لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، في مباراة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا خلال شهر سبتمبر المقبل، حيث لم يتم تحديد مكان المواجهة من جانب الاتحاد الإفريقي "كاف".

ويخوض الزمالك أولى مبارياته الرسمية أمام المصري البورسعيدي مطلع شهر أغسطس المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الزمالك المركز الرابع برصيد 31 نقطة بترتيب فرق الدوري المصري الممتاز، حيث يتصدر الأهلي الترتيب بفارق 18 نقطة عن الفريق الأبيض.