الزمالك: نحن نختلف عن باقي الأندية بالتعامل مع اللاعبين الجدد

الزمالك قد يشرك العناصر الجديدة في مباراة الاتحاد

أكد عصام سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على أن البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الأبيض، سيستطيع الاستفادة من الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي، بداية من مباراة الاتحاد السكندري.

الزمالك سيواجه الاتحاد السكندري يوم الأحد القادم، ضمن منافسات الأسبوع الـ12، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

سالم قال خلال تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس2" الفضائية: "كان هناك جلسة بين المدرب باتشيكو واللاعبين، تم الاتفاق خلالها على غلق مباراة المحلة، خاصة وأن الفريق خسر 5 نقاط من فرق لا تنافس على الصدارة".

المتحدث الرسمي للزمالك تابع: "مباراة الاتحاد ستكون قوية، خاصة بعد فوزه على المقاصة بنتيجة 4-0، وأيضًا فوزنا على نفس المنافس بأربعة أهداف مقابل هدف واحد".

وواصل: "التونسي فرجاني ساسي لم يهتم بالطرد في مباراة المحلة، بقدر ما كان مهتم باللاعب المصاب من الفريق المنافس، وتواصل مع محمد سامي لاعب المحلة والطبيب أكثر من مرة، من أجل الاطمئنان عليه، وعرض تحمله تكاليف علاجه".

واختتم عصام سالم تصريحاته قائلًا: "باتشيكو حرص على إدخال الصفقات الجديدة في مران اليوم، من أجل الدخول في أجواء نادي الزمالك، والزمالك له حالة غير باقي الفرق، حيث يهدف إدخال اللاعبين الجدد خطوة بخطوة، وسيكون حريصًا للاستفادة منهم في مباراة الاتحاد".

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وأجرى نادي الزمالك صفقتين خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بالتعاقد مع مروان حمدي مهاجم المقاصة والتونسي سيف الدين الجزيري، لاعب المقاولون العرب، كما أعاد أيمن حفني مرة أخرى.