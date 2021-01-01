الزمالك: نثق في الترجي .. ولن نلعب قمة الأهلي بحكام مصريين

هل ينجح الزمالك في الصعود الإفريقي؟

كشف عمرو الدردير، رئيس المنظومة الإعلامية بنادي الزمالك، عن موقف ناديه تجاه إقامة مباراة القمة أمام الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز، تحت قيادة حكام أجانب، متحدثًا عن الجولة الأخيرة بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، كان قد أشار إلى أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك بالدوري المصري، ستقام بقيادة تحكم مصري وليس أجنبي.

الدردير قال خلال تصريحات عبر قناة "الشمس" الفضائية: "لم نتلق أي خطابات من اتحاد الكرة بشأن تعيين حكام مصريين لمباراة القمة، وإذا حدث ذلك سنعلن بشكل رسمي عن رفضنا لهذا القرار".

رئيس المنظومة الإعلامية بالزمالك تابع: "رفضنا لن يكون تقليلًا منا في الحكم المصري، ولكن وفقًا لقرار رئيس الوزراء منذ سنوات، بأن تقام القمة بتحكيم أجنبي، وأمام اتحاد الكرة وقت وفرصة من أجل تحقيق هذا الأمر".

واستطرد قائلًا: "مؤسسة الزمالك الكبيرة تقدر جميع مؤسسات الدولة، ونرفض تمامًا قرار اتحاد الكرة بتعيين حكام مصريين لمباراة القمة، وهذا الأمر يحدث في جميع بلاد العالم".

وتحدث الدردير عن مباراة الترجي التونسي ومولودية الجزائر، حيث قال: "لن نتخذ أي إجراءات لضمان العدالة، لأن الفريق الجزائري لن يستطيع الفوز على الترجي في تونس أو حتى يتعادل معه، خاصة بعدما فاز الزمالك عليه في الجزائر، وهذا ليس منطقيًا، ونثق في الترجي لأنه أكبر أندية القارة وسيلعب لعب نظيف".

أحمد مجاهد يؤكد: لقاء القمة بطاقم حكام مصري .. ولا نية للتأجيل

وتعد نتيجة مباراة الترجي والمولودية مصيرية في مشوار الزمالك ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يتمنى الفريق الأبيض فوز الفريق التونسي، والانتصار على تونجيث السنغالي، من أجل ضمان التأهل إلى ربع النهائي.