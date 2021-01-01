الزمالك: نتمنى مواجهة الأهلي بنهائي إفريقيا .. ولم نحتج على حكم المولودية

نادي الزمالك يطالب بتطبيق تقنية "VAR" في دور المجموعات بدوري الأبطال

أكد عصام سالم، المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، على أن ناديه لم يقدم أي احتجاجات للاتحاد الإفريقي، ضد الحكم الإثيوبي باملاك تيسيما الذي أدار مواجهة الفريق أمام مولودية الجزائر.

الزمالك تعادل سلبيًا مع مولودية الجزائر، في مواجهة الجولة الأولى، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، التي أقيمت مساء الجمعة.

سالم قال خلال تصريحات لبرنامج "جمهور التالتة" عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" الفضائية: "عدم احتساب ركلة جزاء لنا أمام المولودية قرار تقديري لحكم المباراة، وإصدار بيانات لن يغير أمرًا".

متحدث الزمالك تابع: "يجب أن يتم تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، لتوفيق أكبر قدر من العدالة، في ظل أهمية تلك البطولة".

وواصل: "نرى أن عدم تطبيق تقنية الفيديو في دور المجموعات ظلمًا للجميع، فلابد من تطبيق التقنية من أجل توفير العدالة للجميع".

واختتم سالم تصريحاته قائلًا: "نتمنى بنادي الزمالك، تكرار مواجهة الأهلي بنهائي دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بعد تقابل الفريقين النسخة الماضية من البطولة".

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ويستعد الزمالك للسفر إلى السنغال عبر طائرة خاصة، من أجل مواجهة تينجويث، توفيرًا للمجهود وتجنبًا لحدوث إرهاق للاعبين.