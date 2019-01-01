الزمالك: نتمسك بجدول الدوري ونطالب بالعدالة والمساواة

الزمالك يعلن موقفه من تعديلات مواعيد مباريات الدوري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أصدر نادي الزمالك، بيانًا رسميًا، يؤكد خلاله احترامه لجدول مسابقة الدوري المرسل للقلعة البيضاء، من جانب لجنة المسابقات باتحاد الكرة.

وكان الأهلي قد أعلن رفضه تعديلات لجنة المسابقات الأخيرة على مباريات الدوري الممتاز، وذلك باستكمال المسابقة بعد انتهاء كأس أمم إفريقيا.

وأضاف البيان المنشور عبر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، أن تأجيل لأي مباراة للأهلي كانت مثبتة في جدول المسابقة، فالزمالك يطالب بالتعامل معه بالمثل والمساواة، لتطبيق العدالة بين جميع أندية المسابقة.

الزمالك: نتمسك بجدول الدوري ونطالب بالعدالة والمساواة 🗨️



🔗 https://t.co/3rXcDNySyl pic.twitter.com/vv04N5YL8b — جول مصر (@goaleg) May 27, 2019

بيان الزمالك جاء فيه أيضًا: "يجب لى جميع الأندية احترام جدول الدوري المرسل من لجنة المسابقات، خاصة وأن الموسم الكروي الحالي استثنائي، وعلى أبواب بطولة كأس أمم إفريقيا التي ستقام في مصر".

وتقام بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 في مصر، خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة.

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