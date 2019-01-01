غياب ساسي وعلاء وحامد عن قائمة الزمالك أمام نادي مصر

ناشيء جديد في قائمة الفارس الأبيض

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلن الصربي ميتشو؛ المدير الفني للزمالك، قائمة فريقه استعدادًا لمواجهة نادي مصر، غدًا الأحد، ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

المباراة من المقرر أن تقام في تمام الساعة الثامنة من مساء الغد بتوقيت القاهرة، على ملعب السلام.

وشهدت القائمة استبعاد التونسي فرجاني ساسي والمدافع محمود علاء، بجانب غياب طارق حامد للإيقاف.

بينما تم استدعاء أحمد عيد؛ مدافع فريق الشباب من مواليد 2001، لسد النقص العددي في صفوف الفارس الأبيض.

نقل مباراة الزمالك ومصر لملعب السلام

وضم ميتشو كل من:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد أبو جبل – محمد صبحي.

خط الددفاع: حمدي النقاز – محمد عبد السلام – محمود حمدي "الونش" – عبد الله جمعة – محمد عبد الشافي – حازم إمام – أحمد عيد.

خط الوسط: أحمد سيد "زيزو" – يوسف إبراهيم "أوباما" – أشرف بنشرقي – محمد أوناجم – إسلام جابر – كريم بامبو – إمام عاشور.

خط الهجوم: خالد بوطيب – عمر السعيد – مصطفى محمد.

يذكر أن الفارس الأبيض يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد ست نقاط، بينما يأتي نادي مصر في المركز الـ15 بنقطة واحدة.