محمد عواد يتحدى الإسماعيلي ويُهدده بالهروب

الجدل مازال مستمرًا

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وجه محمد عواد حارس مرمى الإسماعيلي تحذيرًا مباشرًا لإدارة ناديه في حال واصلت رفض انتقاله للزمالك هذا الصيف.

الزمالك كان قد دخل سوق الانتقالات بحثًا عن حارس مرمى عقب إصابة محمود جنش خلال كأس أمم أفريقيا وغيابه عن اللعب لفترة قد تصل إلى 6 أشهر، وبعد الظهور المخيب والمتواضع لحارسي مرماه عماد وحيد وعمر صلاح.

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ورغم توصل النادي الأبيض لاتفاق نهائي مع عواد، إلا أن الصفقة لم تتم نظرًا لرفض الإسماعيلي التخلي عنه سوى بالحصول على مصطفى محمد مهاجم الزمالك، وهو الأمر المرفوض تمامًا من جانب وصيف الدوري المصري ورئيسه مرتضى منصور.

وكان الرئيس قد أعلن فشل مساعي ناديه لضم عواد، مؤكدًا التعاقد مع محمد أبو جبل ومحمد صبحي لحراسة مرمى فريقه في المواسم الخمسة القادمة، لكن تصريحات عواد التالية والتي أكد بها رغبته ارتداء القميص الأبيض أعادت الزمالك للمفاوضات بحثًا عن فرصة أخيرة للنجاح.

عواد من جانبه يُحاول زيادة الضغط على إدارة الدراويش بالحديث عن الأمر في الإعلام، وقد وصل به الحال لتحدي ناديه وتهديده بالهروب منه واللعب في الخارج ببطاقة مؤقتة قبل العودة إلى مصر للانضمام للزمالك.

إذ قال في تصريحات خاصة لموقع فلجول "متمسك باللعب في الزمالك حتى آخر لحظة. خلال الـ 48 ساعة المقبلة إذا لم توافق الإدارة على انضمامي للزمالك سأجعل الإدارة لا تستفيد من قيمة بيعي لأي فريق".

أضاف "سأنضم لأحد الأندية الخارجية واستخرج بطاقة مؤقتة للعب، حتى لا يستفيد النادي من قيمة بيعي، في حالة لم يوافقوا على انضمامي للزمالك".

يُذكر أن عواد لعب الموسم الماضي في الدوري السعودي معارًا من الإسماعيلي للوحدة.