شركة عالمية تحلل الأداء البدني والفني للاعبي الزمالك

مجلس القلعة البيضاء يسعى لتطوير أداء لاعبيه

أعلن نادي الزمالك تعاقده مع شركة "كتابولت" العالمية، سعيًا وراء تحليل أداء لاعبيه، من أجل التطوير.

واتفق مسؤولو القلعة البيضاء مع الشركة على تزويد النادي بأحدث منظومة للتحليل البدني والفني، كأول نادٍ خارج أوروبا يستخدم هذه المنظومة، التي تعد الأحدث لدى الشركة.

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وتشمل هذه المنظومة أجهزة تحليل الأداء البدني للاعبي الميدان (S7)، وأجهزة تحليل الأداء البدني والفني لحراس المرمى (G7)، وأحدث برامج تحليل الفيديو(Vision)، وأحدث منصات إدارة شؤون اللاعبين (AMS).

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد عشر نقاط، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في لقاء وحيد.

ويستعد الفارس الأبيض لاستهلال مشواره في دوري أبطال أفريقيا، حيث يقع ضمن المجموعة الأولى رفقة أول أغسطس الأنجولي، زيسكو الزامبي ومازيمبي الكونغولي.