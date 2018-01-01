الزمالك في مواجهة مغربية ومواجهة عربية أخرى - بقرعة كأس الكونفدرالية

تعرف على قرعة كأس الكونفدرالية

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أقيمت قرعة ملحق دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في العاصمة المصرية القاهرة مساء اليوم الجمعة.

وجاءت مستويات الأندية قبل انطلاق القرعة كالآتي:

المستوى الأول: زيسكو يونايتد الزمبابوي، الهلال السوداني، القطن الكاميروني، جورماهيا الكيني، الملعب المالي، أهلي بنغازي الليبي، ونكانا الزامبي.

المستوى الثاني: الزمالك المصري، الرجاء المغربي، كمبالا سيتي الأوغندي، الصفاقسي التونسي، ونهضة بركان المغربي.

المستوى الثالث: فايبرس الأوغندي، أوتوهو الكونغولي، أفريكان ستارز الناميبي، جراف دي داكار السنغالي، النصر الليبي، جيما أبا جيفار الإثيوبي، بانتو من ليسوتو، واتحاد طنجة المغربي.

المستوى الرابع: بيترو أتلتيكو الأنجولي، حسنية أغادير المغربي، رينجرز النيجيري، ساليتاس البوركيني، سان بيدرو الإيفواري، كايزر تشيفيز الجنوب أفريقي، نيو ستارز الكاميروني، أشانتي كوتوكو الغاني، موكورا فيكتوري الرواندي، ونصر حسين داي الجزائري.

وأسفرت القرعة عن المواجهات التالية..

جورماهيا الكيني × نيو ستارز دي دوالا الكاميروني

الأهلي بنغازي الليبي × نصر حسين داي الجزائري

الهلال السوداني × موكورا فيكتوري الرواندي

ناكانا الزامبي × سان بيدرو الإيفواري

القطن الكاميروني × أشانتي كوتوكو الغاني

زيسكو يونايتد الزامبي × كايزر تشيفز الجنوب إفريقي

ستاد مالي × أتليتكو بيتروليوس الأنجولي

الرجاء المغربي × أفريكا ستارز الناميبي

نهضة بركان المغربي × جراف السنغالي

الصفاقسي التونسي × فايبرز الأوغندي

الزمالك المصري × اتحاد طنجة المغربي

كامبالا سيتي الأوغندي × أوتوهو دو أويو الكونغولي

بينتو ليسوتو × رينجرز النيجيري

النصر الليبي × ساليتاس البوركيني

جيما الإثيوبي × حسنية أكادير المغربي