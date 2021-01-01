كارتيرون يُنصف مصطفى محمد ويكشف: هل وصله عرض من بيراميدز؟

المدرب الفرنسي أكد صحة الوعد الذي حصل عليه مهاجم الزمالك

أكد باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق التعاون السعودي تفهمه الكامل لغضب جمهور فريقه السابق " الزمالك المصري " عقب رحيله وفسخ عقده بدفع قيمة الشرط الجزائي في أكتوبر الماضي.

المدرب الفرنسي كان قد فسخ عقده قبل شهر تقريبًا من مواجهة الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي حسمها الزمالك فيما بعد لصالحه تحت قيادة جايمي باتشيكو قبل أن يخسر المباراة النهائية أمام الأهلي 2-1.

​كارتيرون أكد أن قرار الرحيل عن الزمالك كان مؤلمًا، لكن مشيرًا في نفس الوقت إلى أنه رآه الوقت المناسب للانسحاب، وموضحًا أنه كان سيفوز بدوري الأبطال لو استمر مع الفريق.

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المدرب السابق لوادي دجلة والأهلي تطرق في حواره مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر برنامج "جمهور التالتة" إلى موقف مصطفى محمد الراغب في الاحتراف، وقد أنصفه مؤكدًا حقه في الرحيل بعدما تلقى وعدًا من رئيس النادي السابق "مرتضى منصور" بذلك.

إذ قال "مصطفى محمد يحق له التمسك بحلمه في الاحتراف حاليًا، يمتلك الإمكانيات التي تجعله قادرًا على اللعب في أندية أوروبية جيدة، والزمالك سيستفيد ماليًا من بيعه".

أضاف "لو كنت موجودًا في الزمالك الآن لوافقت على رحيله، لأنه حصل خلال تواجدي على وعد شفوي بالموافقة على أي عرض جيد يُقدم له عقب نهائي دوري الأبطال. هذا حلمه وحلم العديد من اللاعبين الشباب".

وسُئل كارتيرون عن الأخبار المثارة حول إمكانية عودته إلى مصر والعمل مع نادي بيراميدز بعد النتائج المخيبة تحت قيادة المدرب الحالي رودولفو أروابارينا، فأجاب "تلقيت الكثير من الاتصالات للاستفسار حول ذلك الأمر من الصحفيين المصريين، لكني أؤكد عدم حديثي مع أي مسؤول رسمي من بيراميدز".

وأتم حديثه بالإشارة إلى عدم استبعاده العودة إلى الدوري المصري، موضحًا أنه لا يخطط لذلك لأنه لم يعتد التخطيط لحياته على المدى الطويل