لاعب أنقرة جودجو: مصطفى محمد كان سيكسر أنفي وأسناني

مهاجم جلطة سراي تم طرده خلال مواجهة أنقرة جودجو

كشف إبراهيم أكداغ؛ لاعب أنقرة جودجو التركي، تفاصيل واقعة طرد المصري مصطفى محمد؛ مهاجم جلطة سراي، خلال مواجهة الفريقين أول أمس الأربعاء، مؤكدًا أنه كاد أن يكسر له أنفه.

المهاجم المصري حصل على الكارت الأحمر المباشر في الدقيقة 57 من عمر المباراة، بعد تدخله في كرة مشتركة مع لاعب الخصم إبراهيم أكداج.

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وقال أكداغ، خلال تصريحاته لـ"Radyospor": "هناك من يتهمني بالتحايل لطرد مصطفى، لكنني سأوضح ما حدث، استلم مصطفى الكرة، لكن بعدها توقعت أنه فقد السيطرة عليها، وعندما أدركت أنني لا استطيع الوصول لها، ركضت بين مصطفى والمرمى، يقولون أنني من ذهب في اتجاهه، هل يمكن أن يحدث هذا؟، كيف أضربه، هو من تحرك اتجاهي".

وأضاف: "لاعبو جلطة سراي قالوا للحكم أنه لا توجد دماء في وجهي كي يُطرد لاعبهم، لكن طبيب فريقنا أظهر له الدماء في الشاش الطبي".

لاعب أنقرة جودجو تابع: "هل يستحق الطرد أم بطاقة صفراء فقط؟، هذا يمكننا أن نناقشه، لكن لا يمكن أن تتهموني بأنني أنا من تدخلت عليه، أشعر بالأسف تجاه مثل هذه التصريحات".

واختتم: "ما كان في نيتي هو أن أقف بين مصطفى والمرمى، لكن كوعه وصل إلى أسناني وأنفي، كانت ضربة عنيفة، كادت أن تتسبب في كسرهما".

المباراة كانت قد انتهت بهزيمة جلطة سراي بهدف نظيف، ضمن الجولة الـ28 من الدوري التركي، ليتجمد رصيده عند 57 نقطة، لكنه يبقى متصدرًا بفارق الأهداف عن خصمه بشكتاش، الذي لم يخض مباراة هذه الجولة بعد.

يذكر أن المهاجم صاحب الـ23 عامًا خاض سبع مباريات مع فريقه التركي بالدوري والكأس، سجل خلالها ستة أهداف.