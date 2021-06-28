الفارس الأبيض انتصر أمام المقاصة بهدف زيزو

وجد الفرنسي باتريس كارتيرون؛ المدير الفني للزمالك، نفسه في موقف مجرح، عقب مباراة فريقه أمام مصر للمقاصة، اليوم الإثنين.

الفارس الأبيض حقق الفوز أمام الفريق الفيومي بهدف نظيف، سجله أحمد سيد "زيزو"، على استاد الجيش بالسويس، ضمن الجولة الـ27 من الدوري المصري الممتاز.

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وعقب نهاية المباراة، توجه المدرب الفرنسي رفقة مدربه إلى القاعة الخاصة بالمؤتمرات في الاستاد، كما هو المعتاد، للإجابة على تساؤلات الصحفيين حول اللقاء.

وفوجئ كارتيرون بموظفي الاستاد يخطرونه بإلغاء المؤتمر، لعدم سداد المقاصة – صاحب الأرض – لرسوم تأجيل القاعة، ليضطر للمغادرة في صمت.

مواجهة الزمالك والمقاصة هي الثانية على التوالي لهما في غضون أسبوع، إذ التقيا في 22 من الشهر الجاري، بربع نهائي كأس مصر، وفاز الأبيض بثنائية نظيفة وقتها.

فوز الفارس الأبيض في لقاء الليلة، عزز من صدارته لجدول الترتيب برصيد 61 نقطة، متفوقًا بفارق 18 نقطة عن أقرب منافسيه، مع تأخر غريمه التقليدي الأهلي عن بثماني مباريات، إذ يحتل المركز الثالث بـ41 نقطة.