مرتضى منصور: حملة رحيلي مدفوعة الأجر ومبادئ الأهلي رحلت مع طاهر

رئيس الزمالك يفرق بين الاستبدال والقوة القاهرة

يرى مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، أن كل من يطالب برحيله عن رئاسة القلعة البيضاء فهو موجه، مؤكدًا امتلاكه لتسجيلات صوتية تثبت أنها حملة مدفوعة الأجر.

جمهور الفارس الأبيض كان قد أطلق خلال اليام الماضية وسمًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة برحيل رئيس النادي، وشارك به عدد من نجوم الأبيض السابقين على رأسهم أحمد سليمان؛ عضو مجلس الإدارة الأسبق.

وقال مرتضى، خلال تصريحاته لقناة "الحدث اليوم": "هذا الهاشتاج مدفوع الأجر، وانتظروا تسجيلات صوتية تثبت الاتفاقات بين مطلقوا الهاشتاج، وقدمت بلاغًا للنائب العام ضد هؤلاء الأشخاص وإلى نيابة أمن الدولة العليا ونيابة شمال الجيزة وشرق القاهرة و6 أكتوبر".

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وتطرق مرتضى منصور للهجوم على محمود الخطيب؛ رئيس الأهلي: "ظهر الخطيب وكهربا في صورة بمران الأهلي يتحدثون عن المبادئ، وأنا أقول لهم مبادئ الأهلي المحترمة أُغلق عليها في الدولاب حاليًا، لأن آخر مفتاح له كان مع محمود طاهر؛ رئيس القلعة الحمراء السابق، هذا ليس كلامي، هذا كلام جمهور المارد الأحمر، الأهلي نادي مبادئ وقيم حقيقية، لكن من حملوا هذه المبادئ ماتوا سواء صالح سليم أو عبده صالح الوحش، بجانب محمود طاهر، الأهلي نادٍ عظيم، وسأريكم جميعًا مهازل الخطيب قريبًا".

واختتم رئيس الزمالك حديثه حول لائحة الاستبدال: "هناك فارق بين الاستبدال والقوة القاهرة؛ الاستبدال يكون ببيع لاعب وحل محله بآخر، لكن الدستور يكفل نفس الحقوق للجميع، وعندما تكون القائمة 30 لاعبًا ثم تحدث قوة قاهرة تجعل أحد الأندية 28 لاعبًا بهروب لاعبين، هذا ليس استبدالًا وإلا على اتحاد الكرة أن يعيد لي الهاربين أو يوقفهم، لكنه عاجزًا".

يذكر أن الفارس الأبيض لم يحقق أي انتصار في آخر أربع مباريات خاضها، حيث تلقى الهزيمة أمام طلائع الجيش وتعادل أمام سموحة والإنتاج الحربي بالدوري المصري الممتاز، وتعادل أمام زيسكو الزامبي بالجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.