رئيس الزمالك السابق يحق له الترشح في الانتخابات المقبلة

أصدرت محكمة القضاء الإداري التابعة لمجلس الدولة المصري اليوم الأحد، حكمًا رسميًا بقبول الدعوى المقدمة من مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك السابق، ضد اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب.

مجلس مرتضى الذي كان قد فاز في انتخابات القلعة البيضاء الأخيرة، كان قد تم حله في أكتوبر من العام الماضي، على إثر قرار من اللجنة الأولمبية بمنعه من مزاولة أي نشاط رياضي لمدة أربع سنوات، على إثر وجود بعض المخالفات الإدارية والمالية عليه.

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وطوال الفترة الماضية، كان أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة، يقوم بتعيين لجان لإدارة شؤون الزمالك، لحين إجراء انتخابات جديدة في نوفمبر المقبل.

محكمة القضاء الإداري أسقطت قرار اللجنة الأولمبية رسميًا، بقبولها دعوى مرتضى منصور، التي اختصم بها هشام حطب ووزير الرياضة والمدير التنفيذي لوزارة الرياضة.

بهذا القرار أصبح من حق مرتضى أن يترشح في انتخابات الزمالك المقبلة، المحدد لها نوفمبر المقبل، حسبما أعلن حسين لبيب؛ الرئيس الحالي للنادي، المعين من قبل وزارة الرياضة.

يذكر أن مرتضى منصور تولى رئاسة الزمالك لأول مرة في عام 2005، لكن تم حل مجلسه بعدها بثمانية أشهر، نظرًا لاستقالة ستة من أعضائه، ثم عاد من جديد في أبريل 2006، وعُزل مرة أخرى في أغسطس من العام نفسه.

وكان مرتضى قد ترأس النادي من 2014 وحتى 2020، إذ فاز بفترتي رئاسة في انتخابات الجمعية العمومية.