بهدفه في الزمالك - لاعب مازيمبي يقترب من معادلة رقم أبو تريكة

مبوتو شارك في ثلاثية الفريق الكونغولي بمرمى الفارس الأبيض

شارك تريسور مبوتو؛ لاعب مازيمبي الكونغولي، اليوم السبت، في فوز فريقه أمام الزمالك المصري بثلاثية نظيفة، بالكونغو، ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا 2020.

مبوتو سجل هدف فريقه الثاني في الدقيقة 66، بعدما تقدم جاكسون موليكا في الدقيقة 60، وتبعه الأخير بالهدف الثالث في الدقيقة 84. (طالع تقرير المباراة)

هدف صاحب الـ33 الليلة في مرمى الفارس الأبيض، جعله يقترب من معادلة الرقم التاريخي المسجل باسم محمد أبو تريكة؛ لاعب الأهلي المصري الأسبق، المعتزل منذ سنوات.

هدف مبوتو في الزمالك يحمل الرقم 28 في مسيرته على مدار تاريخ دوري أبطال أفريقيا، سجلها خلال 56 مباراة.

ويفصل لاعب مازيمبي ثلاثة أهداف فقط، حتى يعادل أهداف تريكة (31 هدفًا في 88 مباراة)، ليقتسم لقب الهداف التاريخي للبطولة الأفريقية معه.

بينما يحتل لاعبا الأهلي السابقين عماد متعب والأنجولي أمادو فلافيو المركزين الثالث والرابع بـ24 و21 هدفًا على الترتيب.

الفوز منح مازيمبي صدارة المجموعة الأولى بثلاث نقاط، بينما يبقى الأبيض بصفر من النقاط، في انتظار مواجهة الثنائي الآخر بالمجموعة؛ أول أغسطس الأنجولي وزيسكو الزامبي.

يذكر أن الأهلي كذلك استهل مشواره في دور المجموعات، أمس الجمعة، بالهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي بهدف وحيد، على ملعب رادس.

المارد الأحمر يتذيل جدول ترتيب المجموعة الثانية بصفر من النقاط، خلف بلاتينيوم الزيمبابوي (0 نقاط)، بينما يقتسم الهلال السوداني والنجم الصدارة سويًا بثلاث نقاط.