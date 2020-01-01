مجموعة الزمالك - مازيمبي أول المتأهلين لربع نهائي دوري الأبطال

بطاقة واحدة متبقية يتصارع عليها الزمالك وزيسكو وأول أغسطس

حجز تيبي مازيمبي الكونغولي أولى المقاعد في دور ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما تغلب على أول أغسطس الأنجولي بثنائية مقابل هدف وحيد، بالجولة الرابعة من دور المجموعات.

الفريق الأنجولي تقدم أولًا في الدقيقة الثمانية عن طريق كريستوفاو مايولولو، إلا أنه لم يتمكن من الحفاظ على التقدم، إذ عاد أصحاب الأرض للمباراة بهدفين.

وفي الدقيقة 59، أدرك تشيكو أوشيندي التعادل لمازيمبي، ثم أضاف جاكسون موليكا الهدف الثاني، ليخطف نقاط التأهل.

الأهلي يتعثر ويمنح بلاتينيوم أول نقطة في مشواره بدوري الأبطال

بهذا الفوز رفع مازيمبي رصيده إلى عشر نقاط من أربع مباريات، ليكون أول فريق من بين كافة المجموعات الذي يتأهل للدور المقبل بالبطولة الإفريقية.

أما أول أغسطس فيأتي في المركز الثالث برصيد نقطتين، متفوقًا بفارق الأهداف عن زيسكو يونايتد الزامبي صاحب المركز الرابع.

أما الزمالك فيحتل المركز الثاني برصيد سبع نقاط، حيث حقق فوزين، وتعادل في مباراة وخسر أخرى.

الفارس الأبيض حقق فوزه الثاني في دوري الأبطال أمس الجمعة أمام زيسكو، حيث أسقطه على استاد السلام بالقاهرة، بثنائية أشرف بنشرقي ومصطفى محمد.

ويحتاج الزمالك للفوز في المباراة المقبلة أمام مازيمبي حتى يضمن تأهله رسميًا إلى ربع النهائي، إذ قد تعقد أي نتيجة موقف المجموعة في الصراع على بطاقة التأهل المتبقية.