الزمالك عن تقليص عقوبة الشناوي: لن نقف مكتوفي الأيدي .. نطالب بالعدالة

نادي الزمالك يصدر بيانًا رسميًا

أصدر نادي الزمالك بيانًا رسميًا، للرد على قرار اتحاد الكرة المصري، بتخفيف العقوبة الموقعة على محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي، بعد القرار الذي تم اتخاذه أمس الأربعاء.

اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، اجتمعت مساء أمس الأربعاء، وأصدرت قرارها بتخفيض العقوبة الموقعة على محمد الشناوي، ليتم إيقافه مباراة واحدة بدلًا من 4 مباريات.

أول رد فعل من الزمالك بعد قرار تخفيض عقوبة محمد الشناوي

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ونشر نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي البيان الرسمي، حيث جاء نصه كالآتي: "تؤكد اللجنة المكلفة بإدارة شؤون نادي الزمالك، أن النادي لن يقف مكتوفي الأيدي، حيال ما يحدث في الساحة الكروية حاليًا".

وتابع: "نطالب اللجنة الثلاثية التي تدير شؤون اتحاد الكرة بالحرص على توفيق العدالة الكاملة بين كل عناصر المنظومة، وأن يتم الالتزام بتطبيق اللوائح على الجميع بما يخدم المسابقة ويعلي من شأنها".

جاء ذلك بعدما أعلن عصام سالم المتحدث الرسمي باسم نادي الزمالك، خلال تصريحات تليفزيونية، عن إصدار بيان رسمي من أجل الرد على تخفيض عقوبتي محمد الشناوي ومحمود وادي مهاجم بيراميدز.

يذكر أن محمود وادي مهاجم نادي بيراميدز، كان موقفًا لمدة 8 مباريات، حيث تم تخفيض العقوبة إلى 4 مباريات فقط، ليتمكن من اللحاق بمواجهة الأهلي يوم الثلاثاء القادم.