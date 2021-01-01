الزمالك للاعبيه: من يريد الرحيل يأتي بعرض وسنتخذ قرارات مصيرية

الزمالك يفتح النار على لاعبيه

أكد خالد الغندور، مقدم برنامج "زملكاوي" المذاع عبر قناة نادي الزمالك، على أن إدارة ناديه ستتخذ قرارات مصيرية خلال الساعات المقبلة، كما قام فتح النار على لاعبي الفريق الأبيض.

الزمالك يعاني خلال الفترة الحالية، خاصة بعد الخسارة من الترجي التونسي بهدف دون رد ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وهو ما وضع الفريق الأبيض في وضع لا يحسد عليه، حيث اقترب من الخروج الإفريقي.

الغندور قال خلال تصريحات عبر برنامجه: "لاعبو الزمالك يتقاضون الملايين من أجل اللعب للقلعة البيضاء، وعندما يأتي لهم عروض بأموال أفضل وفي دوريات أقب بالخليج، يفضلون ذلك على الزمالك، ويتعاملون مع النادي أنه مرحلة في حياتهم".

وتابع: "في الغرف المغلقة اللاعبون يتعاملون من باب مصلحتي أولًا، عكس ما يظهروه من مشاعر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وفي قناة الزمالك لن نتعامل إلا وفقًا لمصلحة النادي".

وأوضح: "أي لاعب يقوم بالتلويح بعروض خليجية سنقول له لقد حققت الفوز ببطولتين من مباراة واحدة، وبعد ذلك خسرت الدوري بفارق 20 نقطة، ثم الكأس أمام طلائع الجيش، وخسارة إفريقيا، والآن سيودع الفريق البطولة القارية ويتصدر الدوري بشكل مؤقت".

خالد الغندور واصل: "أي لاعب أي كان اسمه يريد الرحيل عن نادي الزمالك، عليه بأن يأتي بعرض ويرحل عن القلعة البيضاء، فهناك من يطلب الحصول على 60 مليون ويرى أنه حقه، وهاك من يريد أن ييحصل على 10 ملايين مثل زميله".

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واستطرد قائلًا: "نجد بعض اللاعبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي يتحدثون عن زملائهم ونجد غضب من عائلاتهم وأصدقائهم ويتحدثون عن النادي بشكل غير جيد، سنتعامل مع الجميع بشكل احترافي وهناك لائحة سيتم تطبيقها".

واختتم الغندور تصريحاته قائلًا: "سيتم اختاذ بعض القرارات المصيرية واللوائح الجديدة داخل النادي، ويجب على جميع الجماهير دعم تلك القرارات بقيادة أسامة نبيه، لن يتم صرف أي مكافآت للتعادل أو الفوز في ظل عدم التصدر، ويتم توفيق طائلات خاصة للاعبين بسبب متاعب السفر في إفريقيا، وفي النهاية النتائج سلبية".