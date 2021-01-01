الزمالك: لا نعترف باعتذار سانت إيتيان .. وشرط لعودة مفاوضات ضم مصطفى محمد

هل ينجح مسؤولي سانت إيتيان في إقناع الزمالك بالتعاقد مع مصطفى محمد؟

أكد حسين السمري، عضو اللجنة التنفيذية بنادي الزمالك، على أن القلعة البيضاء لا تعترف بالاعتذار الذي تقدم به سانت إيتيان الفرنسي، والذي يصف فيه ما قاله رئيس النادي رولان رومييه بسوء التفاهم.

رولان رومييه خرج بتصريحات نارية عبر قناة النهار، يؤكد خلالها على أن هناك أشخاصًا داخل نادي الزمالك، طلبوا الحصول على عمولات من أجل تسهيل مهمة التعاقد مع مصطفى محمد.

السمري قال خلال تصريحات عبر قناة "القاهرة والناس" الفضائية: "لم يصلنا بريد إلكتروني من جانب نادي سانت إيتيان، فقط وصل لنا ورقة بدون أي ختم أو توقيع ولن نعترف بها".

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عضو اللجنة التنفيذية تابع: "نادي الزمالك لا يعترف بأي شيء ما لم يأتي من خلال القنوات الرسمية مثل البريد الإلكتروني".

وواصل: "اللجنة المؤقتة التي تدير الزمالك وافقة على رحيل مصطفى محمد، لأنها احتراف أوروبي، ونسير مع سياسة الدولة في إعطاء الفرصة له، لنمتلك محمد صلاح جديد في الملاعب".

واختتم السمري تصريحاته قائلًا: "في حالة وجود اعتذار رسمي من جانب سانت إيتيان، واقتناع مجلس إدارة القلعة البيضاء به، ستتحول الأمور إلى أكثر مرونة مع النادي الفرنسي، لإتمام صفقة مصطفى محمد".

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ويسعى مسؤولي سانت إيتيان للتوصل لاتفاق مع نادي الزمالك، لإتمام صفقة انتقال مصطفى محمد، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.