الزمالك: كارتيرون سيحدد موقف كاسونجو من القيد

كاسونجو قسخ عقده مع الوداد وعاد إلى الزمالك مرة أخرى.

كشف أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، عن موقف الكونغولي كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق الأبيض الذي تمت إعارته لفريق الوداد البيضاوي المغربي.

الزمالك أعار كاسونجو إلى الوداد المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ضمن صفقة انضمام محمد أوناجم لصفوف الفريق الأبيض.

أمير مرتضى قال خلال تصريحات للموقع الرسمي للزمالك: "الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق، هو من سيحسم موقف كاسونجو من القيد".

المشرف العام على الكرة بالزمالك تابع: "كاسونجو على ذمة الفريق الأبيض، ويخوض تدريباته مع الفريق حاليًا، للحفاظ على مستواه، بموافقة من الجهاز الفني".

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واختتم أمير مرتضى تصريحاته قائلًا: "موقف كاسونجو من القيد سيحدده كارتيرون، وهذا الأمر يتوقف على مدى رغبة المدرب الفرنسي، ولدينا فرصة حتى نهاية شهر يناير الجاري".

ومن المقرر أن يحسم كارتيرون موقفه النهائي من ضم كاسونجو لقائمة الفريق المحلية، خلال الأيام القادمة، بعد العودة من المغرب.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق زيسكو الزامبي، بالجولة الرابعة ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، مساء يوم الجمعة القادم.