مرتضى منصور: لن ألعب السوبر في قطر ومحمود علاء لديه عرض خيالي

رئيس الزمالك يصر على موقفه المعارض لمكان السوبر الإفريقي

أكد مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، من جديد رفضه التام لخوض لقاء كأس السوبر الإفريقي في دولة قطر، موضحًا أنه تقدم بعرض للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، لكنه تم رفضه.

كاف قرر إقامة السوبر، الذي سيجمع بين الأبيض بطل الكونفدرالية، والترجي التونسي بطل دوري أبطال إفريقيا، هذا العام على أرض محايدة ووقع الاختيار على قطر، على أن تقام المباراة في 14 من فبراير المقبل.

وقال مرتضى، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي أقامه بمقر ناديه اليوم الثلاثاء: "الاتحاد الإفريقي أخطرنا بإقامة السوبر في قطر وأرسل لنا خطابًا رسميًا، لكن أنا موقفي واضح، لن ألعب في قطر، وطلبت من كاف اللعب في تونس، لكنه رفض".

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وكشف رئيس القلعة البيضاء، خلال المؤتمر كذلك، عن تلقي مدافع الفريق محمود علاء لعرض وصفه بالخيالي، لكن تم رفضه كونه في الدوري التركي.

وأضاف: "لو بملايين العالم، لن يلعب أي لاعب من الزمالك في تركيا".

يذكر أن رئيس الزمالك عقد مؤتمرًا صحفيًا مع أعضاء الجمعية العمومية للأندية اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الملفات على رأسها اعتراض بعض الأندية على بعض قرارات اللجنة الخماسية التي تدير شؤون اتحاد الكرة خلال الفترة الحالية، بجانب الاعتراض على لجنة الحكام.