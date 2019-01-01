الزمالك: قررنا إنشاء نصب تذكاري لضحايا استاد الدفاع الجوي

بعد مرور 4 أعوام على حادثة الدفاع الجوي، الزمالك يقرر إنشاء نصب تذكاري

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، إنشاء نصب تذكاري، لضحايا استاد الدفاع الجوي من جماهيره، قبل مباراة الفريق الأبيض أمام إنبي عام 2015.

في الثامن من فبراير 2015، وقع 20 من جماهير نادي الزمالك، خلال محاولة الدخول لملعب الدفاع الجوي.

نادي الزمالك أعلن اليوم الجمعة إحياء ذكرى وفاة 20 مشجع زملكاوي، وذلك في الذكرى الرابعة للحادثة.

مرتضى منصور رئيس النادي يقرر إنشاء نصب تذكاري للـ20 شهيدًا بمقر النادي تخليدًا لذكراهم. ⚫ pic.twitter.com/yc11uHMbmC — Zamalek SC (@ZSCOfficial) February 8, 2019

الزمالك وضع تصميم مبدئي للنصب التذكاري، حيث يضم جميع أسماء ضحايا الدفاع الجوي، سيكون لونها أبيض.