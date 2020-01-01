الزمالك: "فيفا" أخطرنا بتوقيع غرامة على كهربا وإيقافه حال عدم تسديدها

الزمالك يكشف عن تفاصيل العقوبة الموقعة من جانب الاتحاد الدولي ضد كهربا.

أعلن نادي الزمالك، عن تلقيه إخطارًا رسميًا من غرفة فض المنازعات التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بتوقيع عقوبة على لاعبه السابق محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب النادي الأهلي الحالي.

ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك، بيانًا يكشف خلاله تفاصيل العقوبة الموقعة على محمود كهربا من جانب الاتحاد الدولي "فيفا"، حيث جاء كالآتي:

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"أقرت اللجنة بإلزام اللاعب بدفع 32 مليون و837 ألف جنيه بسبب خرقه عقده مع نادي الزمالك وهروبه من النادي، مع توقيع غرامة مالية أخرى، قدرها 5% من إجمالي العقوبة، فوائد على المبلغ الأساسي".

وتابع: "وفي حالة عدم السداد خلال 45 يومًا من توقيع العقوبة، يتم إيقافه لمدة أقصاها 6 أشهر قادمة".

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كهربا رحل عن نادي الزمالك في يونيو 2019، لينضم لفريق ديسبورتيفو دي أفيس البرتغالي، لينتقل إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في صفقة انتقال حر، بعد فسخ العقد.

وقام الزمالك بمقاضاة اللاعب والنادي البرتغالي للاتحاد الدولي لكرة القدم، في ظل رحيله عن صفوف القلعة البيضاء وهو مرتبط بعقد معها.