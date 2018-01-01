الزمالك: فوجئنا بقرار الأمن بنقل مواجهة القطن للإسكندرية والحضور 10 آلاف
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
أكد نادي الزمالك أنه تم نقل مواجهة القطن التشادي بذهاب دور الـ32 بالكونفدرالية الأفريقية من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب بالإسكندرية.
ومن المقرر أن تقام المباراة في 15 من ديسمبر الجاري، على أن يقام لقاء الإياب أحد أيام 21 أو 22 أو 23 من الشهر ذاته.
كهربا يحصل على جائزة لاعب الشهر في الزمالك
الموقع الرسمي للقلعة البيضاء أوضح أن أحمد جلال؛ نائب رئيس النادي، وعلاء مقلد؛ عضو مجلس الإدارة، ومحمد سويلم؛ المدير التنفيذي، فوجئوا خلال الاجتماع الأمني للمباراة، والذي عُقد أمس الثلاثاء، بقرار الجهات الأمنية نقل المباراة إلى الإسكندرية، وحاولوا إقناعهم بالتراجع في ظل طبع 10 آلاف تذكرة للمباراة على أنها ستقام ببتروسبورت بالقاهرة، إلا أن الأمن أصر على قراره.
وأكد الموقع أنه تقرر طبع 10 آلاف تذكرة أخرى على أن يتم ختمها اليوم الأربعاء، من قبل مديرية الأمن بالإسكندرية، على أن تطرح للبيع صباح غدًا الخميس.
وستباع التذاكر في ثلاثة منافذ، بمقر النادي واستاد الإسكندرية وواحة خطاب ببرج العرب.
تقارير - الزمالك يرفض الدخول في صفقة حسين الشحات
يذكر أن مجلس إدارة الزمالك قرر بيع التذاكر للجمهور بعدما كان يعتمد على توزيعها كدعوات لأعضاء الجمعية العمومية في المباريات السابقة.
📊 صلاح سجّل 34 هف مع الريدز في عام 2018 .. أكثر من أي لاعب آخر
منذ 22 عام، لم يسجل أي لاعب هذا العدد من الأهداف مع @LFC_Arabic في سنة واحدة منذ روبي فاولر عام 1996 عندما سجّل 37 هدفًا#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/3fkL98NGCZ — جول العربي - Goal (@GoalAR) ١١ ديسمبر ٢٠١٨