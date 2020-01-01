ميدو: مصطفى محمد متمرد، ساسي طلب رقمًا صادمًا وتجديد عقده سيُدمر الزمالك

ميدو يكشف عن الرقم الذي طلبه النجم التونسي

كشف أحمد حسام ميدو عن المبلغ الذي طلبه فرجاني ساسي لتجديد عقده مع نادي الزمالك ، واصفًا إياه بالرقم الصادم ومؤكدًا أن تجديد العقد سيُدمر الفريق.

ساسي ارتدى القميص الأبيض صيف 2018 قادمًا من النصر السعودي في صفقة تكفل المستشار السعودي تركي آل الشيخ بقيمتها كاملة، سواء ثمن اللاعب أو رواتبه السنوية، وقد وقع عقدًا ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وتُواجه اللجنة المسؤولة عن إدارة الزمالك حتى موعد الانتخابات القادمة صعوبات بالغة في تجديد عقد ساسي نتيجة الأزمة المالية التي يُعاني منها النادي وطلبات اللاعب الكبيرة، بجانب وجود مستحقات متأخرة له تصل قيمتها إلى 600 ألف يورو.

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الإعلامي ونجم الزمالك السابق تحدث عبر برنامجه "أوضة اللبس" عن ملف تجديد النجم التونسي قائلًا "ساسي لاعب كبير جدًا وقيمة هائلة في وسط الزمالك، وبالتأكيد تعويضه صعب جدًا جدًا حال رحيله، لكن طلباته لتجديد عقده كبيرة جدًا وصعبة على جميع الأندية المصرية وليس الزمالك فقط".

أضاف موضحًا "ساسي خلال جلسته مع مسؤولي الزمالك طلب الحصول على مليوني يورو خالية من الضرائب سنويًا لتجديد عقده 3 سنوات مع النادي، مما يعني أن تكلفة عقده مع الضرائب ستصل إلى 3 ملايين يورو سنويًا، أي ما يُساوي 60 مليون جنيه مصري".

"60 مليون جنيه مصري مبلغ كبير جدًا لا يستطيع الزمالك تحمله حتى في عهد مجلس الإدارة السابق، العقد السابق تحمله المستشار تركي آل الشيخ وليس النادي، بجانب أن تجديد العقد بهذا المبلغ الهائل سيُدمر غرفة الملابس في الفريق، لأن مطالب كل اللاعبين سترتفع بشكل كبير وسيُطالب الجميع بمرتبات سنوية كبيرة وسنواجه مشاكل جمة في تجديد عقود اللاعبين فيما بعد".

ميدو انتقل بالحديث إلى أزمة مصطفى محمد، قائلًا "مصطفى تلقى عرضًا بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي من سانت إتيان، بجانب مليون يورو مكافآت و10% من إعادة بيعه، هو يريد الرحيل ولكن استغناء الزمالك عنه حاليًا صعب جدًا لأننا في وسط الموسم".

تابع "مصطفى محمد متمرد حاليًا على الزمالك، يرفض المشاركة في التدريبات والمباريات ويخترع أسبابًا كثيرة، ظنًا منه أنه بذلك يضغط على النادي ويُجبر المسؤولين على قبول العرض الفرنسي، وهذا ليس صدفة بل مخطط له من وكيله ومن يتحدث معه من الجانب الآخر، لقد أقنعوه أن موافقة الزمالك على العرض لن تحدث سوى بالتمرد والضغط عليه".