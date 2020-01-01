أيمن يونس يكشف موقف بنشرقي وتفاصيل عقد ساسي الجديد وموعد التوقيع

رئيس لجنة الكرة في الزمالك يتحدث عن بعض الملفات

كشف أيمن يونس رئيس لجنة الكرة في نادي الزمالك عديد الأسرار والكواليس الخاصة بتحركات النادي في سوق الانتقالات الصيفي خلال الأيام الأخيرة.

الفريق الأبيض دخل مرحلة من التخبط في القرارات مؤخرًا، بعدما أعلن التعاقد مع أمير عادل وتوصل لاتفاق مع أحمد الشيخ ومن ثم تراجع عن إتمام الصفقتين.

ليس هذا فقط، بل تحدثت العديد من المصادر حول وجود مشاكل في تجديد عقد فرجاني ساسي الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وكذلك عن رغبة أشرف بنشرقي في الرحيل رغم ارتباطه بعقد يمتد لموسمين قادمين.

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يونس رد على جميع تلك الاستفسارات بالتأكيد أولًا على أن مجلس إدارة النادي رفض التعاقد مع أحمد الشيخ رغم موافقة المدرب جايمي باتشيكو على ضمه.

مضيفًا حول أمير عادل لقناة الزمالك الرسمية "المدرب طلب اختباره على أرض الملعب واللاعب رفض ولذا تراجعنا عن الصفقة، الزمالك لن يضم سوى اللاعبين السوبر"، مشيرًا إلى أن أسامة جلال مدافع إنبي يبقى أحد أهداف الفريق لكن للمستقبل.

وعن وضع بنشرقي، قال أيمن يونس "جلسنا مع وكيل بنشرقي وأبلغنا أن اللاعب سعيد جدًا في الزمالك ولا يود الرحيل، ولم نتحدث معه حول تجديد العقد لبقاء عامين في العقد الحالي".

وأخيرًا قال عن فرجاني ساسي "عقدنا جلستين مع وكيل اللاعب وتوصلنا لاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بالعقد الجديد، وسيتم توقيعه خلال أسبوعين أو ثلاثة، العقد الجديد سيمتد لثلاث سنوات بجانب الموسم الحالي".

"فرجاني قال لي أنه يحب مصر والزمالك وجماهير النادي ويرغب بالبقاء طويلًا في النادي لشعوره بالارتياح بين صفوفه ولحب الجماهير الكبير له".

كان مهند عون وكيل ساسي قد أدلى بتصريحات سابقة لقناة الزمالك مع الإعلامي خالد الغندور أكد خلالها التوصل لاتفاق مع النادي حول تجديد العقد، مشددًا على سعادة اللاعب بالتواجد بين صفوف الفريق.

إذ قال "ساسي كان يود الفوز بدوري أبطال أفريقيا وإهداء ذلك اللقب الكبير للزمالك ولذا هو حزين جدًا الآن، هو يلعب في فريق كبير ويتمتع بحب الجماهير والجميع له، وقد أعلن رغبته مواصلة اللعب للزمالك. سمعت حديثًا كثيرًا في السوشيال ميديا عن رفض ساسي لتجديد عقده لكن هذا عارٍ تمامًا عن الصحة، التوقيع على العقود الجديدة سيحدث خلال أسبوعين".