الزمالك عن رحيل عبد الله جمعة لأهلي جدة: مثله مثل حامد وعلاء

مجلس القلعة البيضاء متمسك بكافة لاعبيه الأساسيين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد الزمالك على تمسكه بعبد الله جمعة؛ ظهير أيسر الفريق، رافضًا مجلس الإدارة والجهاز الفني التفريط في خدماته خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

صاحب الـ23 عامًا مرتبط بعقد مع القلعة البيضاء لمدة موسمين مقبلين، ينتهي بنهاية موسم 2021-2022، ويعد من أحد أهم اللاعبين في الأبيض.

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وترددت بعض الأنباء عن رغبة نادي أهلي جدة السعودي في الحصول على خدمات ظهير أيسر الفارس الأبيض بالصيف الجاري، لتعويض رحيل المصري محمد عبد الشافي، الذي عاد للزمالك من جديد خلال سوق الانتقالات الجاري.

وأكد مصدر مسؤول بالزمالك لبوابة "العين الرياضية" صعوبة الموافقة على رحيل جمعة، موضحًا أنه من القوام الأساسي ومثله مثل طارق حامد؛ لاعب الوسط، والمدافع محمود علاء، رفضنا رحيلهما من قبل للأهلي السعودي.

يذكر أن عبد الله جمعة ارتدى الفانلة البيضاء في صيف عام 2017 قادمًا من إنبي، وشارك الموسم المنقضي في 24 مباراة بالدوري المصري والكأس، وحصد مع الأبيض لقب الكونفدرالية الأفريقية.