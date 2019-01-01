أزمة جديدة في الزمالك - طارق حامد: طفح الكيل ولن أصمت

عقب النقاز وجنش، لاعب الوسط يدخل في خط الأزمات

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أثار طارق حامد؛ لاعب وسط نادي الزمالك، جدلًا جديدًا حول طريقة إدارة الكرة بالأبيض، عن طريق رسالة غامضة، تُنبئ عن انفجار أزمة جديدة في القلعة البيضاء قريبًا.

الفارس الأبيض يعاني من عدة أزمات مع لاعبيه منذ أواخر الموسم الماضي، البداية بهروب محمود عبد المنعم "كهربا" إلى الدوري البرتغالي، ثم شكوى التونسي حمدي النقاز من عدم حصوله على مستحقاته، وأخيرًا منذ أيام انفجار محمود عبد الرحيم "جنش" حارس المرمى، بسبب مستحقاته المتأخرة كذلك.

مرتضى منصور: كهربا تلاعب بعقل جنش، ولهذا لم يحصل على مقدم التعاقد

وكتب حامد، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام": "انتظرت وصبرت كثيرًا من أجل من أحبهم ويحبونني، ولكن لقد طفح الكيل، ولن أصمت مرة أخرى".

لاعب الوسط كان قد تلقى عرضًا مغريًا من اتحاد جدة السعودي في الميركاتو الصيفي الماضي إلا أن مسؤولي القلعة البيضاء أصروا على بقائه، مؤكدين أنه سيتم تعويضه ماليًا عن عرض العميد.

يذكر أن جنش كذلك دخل في حوار علني عبر حسابه على "انستجرام" مع أمير مرتضى؛ المشرف العام على الكرة بالنادي، بعدما اشتكى من عدم سداد الزمالك لمستحقاته، ليرد الأخير بأن هذا هو حال أغلب لاعبي الفريق.

ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة الأهلي في 19 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

الزمالك يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد سبع نقاط، بينما يتصدر المارد الأحمر الترتيب بتسع نقاط.