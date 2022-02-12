الزمالك ضد بترو أتلتيكو: مباشر لحظة بلحظة

الزمالك 0×2 بترو أتلتيكو

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نهاية الشوط الأول بتقدم بترو أتلتيكو على الزمالك بهدفين نظيفين

45' ركنية للزمالك، الكرة تصل إلى الونش ورأسية ولكنها تمر بعيدة عن مرمى بترو أتلتيكو

42' أووووووووه العارضة تمنع الزمالك من تقليص الفارق! عرررضية من فتوح، الحارس يخرج من مرماه يشتت الكرة وتصل لزيزو الذي يسددها قوووية ولكنها ترتطم بالعارضة

37' عرررررضية خطيرة من زيزو ولكن الكرة قووية وتمر من أمام الجزيري، تخرج ضربة ركنية لفريق بترو أتلتيكو

35' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول بترو أتلتيكو يضاعف النتيجة، ضربة حرة غير مباشرة تصل إلى بيدرو الذي يسددها في الشباك

32' أووووووووووه خطيرررة للزمالك، إمام عاشور يراوغ ويمرر إلى فتوح الذي كانت لديه فرصة للعب عرضية خطيرة ولكنه قرر تسديدها ولكن الكرة تصطدم بالشباك الخارجية

25' أووووووووووووووه القائم يحرم الزمالك من التعادل، ضربة حرة غير مباشرة، زيزو يلعب الكرة وتصل إلى الونش، رأسية قووية ولكنها تصطدم بالقائم، الكرة تصل إلى فتوح الذي يلعبها عرضية خطيررة ولكنها تمر بسلام على دفاع الضيوف

22' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول أول لفريق بترو أتلتيكو، عرررضية من الجهة اليمنى، تصل إلى جليسون مورييرا الخالي تمامًا من الرقابة ليسددها بشكل رائع على يسار أبو جبل

21' سيطرة واستحواذ من الزمالك بحثًا عن الهدف الأول

11' عررررضية من فتوح، الجزيري يلمس الكرة برأسه ولكنها تخرج ضربة مرمى لفريق بترو أتلتيكو

8' ضربة حرة للزمالك، زيزو يحاول تسديدها في المرمى مباشرًة ولكنها تمر بجوار القائم

6' ضربة حرة غير مباشرة للزمالك، زيزو يلعب الكرة، تصل إلى الونش الذي يحاول تسديدها في المرمى ولكن حارس الفريق الأنجولي يمسك بالكرة

5' خطأ للزمالك بعد أن تعرض الجزيري للشد والجذب من القميص من لاعب بترو أتلتيكو

انطلاق المباراة

تشكيل الزمالك

يبدأ المدرب كارتيرون بالتشكيل التالي...

التشكيل | 4-2-3-1

محمد أبو جبل

أحمد فتوح - محمود الونش - محمد عبد الغني - حمزة المثلوثي

ماجد هاني - إمام عاشور

أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - أحمد سيد زيزو

سيف الدين الجزيري



يسعى الزمالك لتحقيق بداية قوية في البطولة خاصًة وأن الفارس الأبيض يحلم منذ سنوات بتحقيق اللقب السادس، ومن المنتظر أن تكون المهمة سهلة نظريًا عندما يلعب على أرضه ووسط جمهوره، ولكنه سيحاول تجنب أي مفاجأة.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم وسهلًا في البث الكتابي المقدم من موقع جول لمباراة الزمالك ضد بترو أتلتيكو الأنجولي في إطار مباريات الجولة الأولى من دوري أبطال إفريقيا 2021/2022، وسيُقام اللقاء على ستاد القاهرة الدولي.