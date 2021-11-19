الزمالك ضد الإسماعيلي: مباشر لحظة بلحظة

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الزمالك 2 × 0 الإسماعيلي

مباشر، لحظة بلحظة



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نهاية المباراة بفوز الزمالك على الإسماعيلي بهدفين نظيفين

93' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول السعيد يحرز الهدف الثاني للزمالك ويحسم المباراة لصالح الفارس الأبيض، مرتدة للزمالك، الكرة تصل للسعيد الذي انفرد تمامًا بسبب اندفاع فريق الإسماعيلي للهجوم بحثًا عن التعادل، ليسددها ببراعة في مرمى الدراويش

احتساب خمس دقائق وقت بدل ضائع

ثلاثة تبديلات للزمالك بدخول أوناجم، أوباما وإسلام جابر

83' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول زيزو يسدد ركلة الجزاء بنجاح، بعد أن لعب الكرة بقوووووة على أعلى الزاوية اليمنى لمحمد فوزي

82' ضرررررررربة جزاااااااااااااااااااااااء للزمالك، بعد أن ارتطمت تسديدة مصطفى فتحي بيد باهر المحمدي

80' ضربة حرة مباشرة للزمالك، يلعبها أشرف بن شرقي ولكن الكرة عاااااالية عن المرمى

73' عرررضية من بن شرقي إلى عمر السعيد الذي يلعب الكرة برأسه قووية ولكنها عالية قليلًا عن المرمى

67' أووووووه فرصة خطيرة للإسماعيلي من ضربة حرة غير مباشرة، محمد عواد يخرج من مرماه يمسك بالكرة ويلتحم مع مهاجم الدراويش، ويحتسب حكم المباراة خطأ لصالح الزمالك

تبديلين للزمالك بخروج عبدلله جمعة والجزيري ودخول المثلوثي وعمر السعيد

62' سقوط لمصطفى فتحي بعد تدخل مع محمد هاشم، ولكن حكم المباراة يشير لاستمرار اللعب دون احتساب ركلة جزاء

59' عرررضية من عبد الشافي ولكن محمد فوزي يمسك بالكرة

53' بطاقة صفراء لعبدلله جمعة بعد تدخل قوي على لاعب الإسماعيلي

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بين الزمالك والإسماعيلي بالتعادل السلبي بين الفريقين، في حصة أولى كانت الأفضلية واضحة فيها لأصحاب الأرض

36' بطاقة صفراء أولى في المباراة للاعب محمد دسوقي بعد عرقلة زيزو

33' أوووووووووووووه عواد ينقذ فرصة هدف محقق للإسماعيلي! تمريرة رائعة من مصطفى إلى شيلونجو الذي سدد كرة قوووية ولكن عواد يتصدى لها وطارق حامد يشتتها مباشرًة لضربة ركنية

32' تعطل اللعب لعلاج أشرف بن شرقي

24' أووووووووووووه خطيرررة من الإسماعيلي، تسديدة رائعة من عبد الرحمن مجدي من على حدود منطقة الجزاء ولكنها تمر بمحاذاةا القائم الأيمن

13' تسديدة قوووووية من إمام عاشور ولكن الدفاع يعترض الكرة وتحرج لضربة ركنية

12' تمريرات سريعة متبادلة للاعبي الزمالك، الكرة تصل إلى عبدلله جمعةة على الجهة اليمنى، وعرررضية ولكن الدفاع يشتتها لضربة ركنية

6' الضربة الركنية تُلعب سريعًا، تصل إلى الونش الذي يلعبها برأسه ولكنها تصل سهلة ليد الحارس محمد فوزي

6' تسديدة من بن شرقي، تصطدم بالمدافع باهر المحمدي وتخرج لضربة ركنية

3' بداية حماسية للغاية بين الفريقين، هجمة لكل فريق من كرتين عرضيتين ولكنهما مرا بسلام على دفاعهما

انطلاق المباراة

تشكيل الزمالك:

قرر المدرب كارتيرون إجراء العديد من التغييرات ليكون التشكيل كالآتي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد عواد



محمد عبد الشافي، محمود الونش، محمد عبد الغني، عبدالله جمعة



طارق حامد، إمام عاشور



أشرف بن شرقي، مصطفى فتحي، أحمد سيد زيزو



سيف الدين الجزيري

تشكيل الإسماعيلي:

قرر المدرب براون إجراء العديد من التغييرات ليكون التشكيل كالآتي:

التشكيل| 4-2-3-1

محمد فوزي



محمد دسوقي، باهر المحمدي، محمد هاشم، عصام صبحي



محمد عادل، عماد حمدي



أحمد مصطفى، شكري نجيب، عبد الرحمن مجدي



شيلونجو

يسعى الزمالك لتعويض الخسارة في الجولة الماضية بالديربي ضد الأهلي بخماسية لمواصلة المنافسة على اللقب، في حين أن الإسماعيلي يبحث عن الفوز الأول له تحت قيادة المجلس والمدير الفني الجديدين، بعد ثلاث هزائم متتالية.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة الإسماعيلي ضد الزمالك، في إطار مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على ملعب الإسماعيلية.