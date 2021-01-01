في ليلة عودة بنشرقي .. الزمالك يفارق سوء حظه بالفوز أمام سيراميكا كليوباترا

بنشرقي وإمام عاشور سجلا هدفي الفوز

حقق الزمالك الفوز أمام سيراميكا كليوباترا بثنائية نظيفة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.

الفارس الأبيض هز الشباك مبكرًا بعد مرور ست دقائق فقط من عمر الشوط الأول، بأقدام المغربي أشرف بنشرقي، بعدما استلم تمريرة رائعة من التونسي فرجاني ساسي في الجهة اليسرى، توغل بها إلى داخل منطقة الجزاء، ثم سدد قوية في المرمى.

هذا الهدف عاد به بنشرقي للتهديف بعدما غاب عن الوصول للشباك، في آخر ثلاث مباريات للزمالك بالدوري المصري، وآخر ست مباريات بالدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا.

وبعدها بدقيقتين، كاد سيراميكا أن يدرك التعادل عن طريق نجمه شادي حسين، الذي مر بشكل رائع داخل منطقة الجزاء، ثم سدد كرة قوية، لكنها مرت بجوار القائم.

وتألق محمود عبد الرحيم "جنش"؛ حارس مرمى الأبيض، أمام تسديدة قوية بأقدام ميدو جابر، تصدى لها الحارس ببراعة.

وفي الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، عزز الفارس الأبيض تقدمه بهدف ثاني من تسديدة صاروخية بأقدام إمام عاشور، من على حدود منطقة الجزاء.

جنش تصدى لفرصة خطيرة أخرى لسيراميكا في الدقيقة 59 من عمر المباراة، من انفراد صريح لأحمد ياسر ريان، لكن حارس الزمالك تقدم عن مرماه، وأمسك بكرته.

وسجل الزمالك هدف ثالث في الدقيقة 6 عن طريق بنشرقي، لكن ألغاه حكم المباراة بعد الرجوع لتقنية الفيديو، بداعي وجود خطأ على لاعب الأبيض عبد الله جمعة، الذي أرسل العرضية التي صنعت الهدف.

وفي اللحظات الأخيرة من الوقت الأصلي، انفرد أحمد ياسر ريان مرة ثانية بجنش، لكنه سددها كرة ساقطة من فوق الحارس، لتمر بجوار القائم.

هذا الفوز هو الأول للأبيض في آخر ثلاث مباريات، إذ تعادل أمام وادي دجلة بالدوري المحلي، وتعادل أمام تونجيث السنغالي وهُزم أمام الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا.

وارتفع رصيد الفارس الأبيض إلى النقطة 33 في صدارة جدول الترتيب من 14 مباراة، فيما تجمد رصيد سيراميكا عند 21 نقطة في المركز الثامن.