الزمالك: سنخوض مواجهة المقاصة في موعدها ولا نفهم سبب تعنت اتحاد الكرة

الفريق الفيومي طلب التأجيل ووافق الأبيض، لكن الجبلاية رفضت بسبب الأهلي وبيراميدز

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد أمير مرتضى؛ المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، أن فريقه سيخوض مواجهة مصر المقاصة في موعدها المحدد مسبقًا بعد رفض اتحاد الكرة تأجيلها، مبديًا استغرابه من موقف الجبلاية.

ومن المقرر أن يلتقي الفارس الأبيض بالفريق الفيومي بعد غدٍ الأربعاء، ضمن دور الـ8 بكأس مصر.

وخاطب المقاصة مسؤولي القلعة البيضاء لمعرفة رأيهم بتأجيل المباراة في ظل ارتباطهما بعدد كبير من المباريات في وقت ضيق للغاية، وهو ما وافق عليه الجانب الأبيض إلا أنهما تفاجأ برفض اتحاد الكرة التأجيل أسوة برفض تأجيل مواجهة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 بناءً على طلب الجانب الأحمر.

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أمير قال، خلال تصريحاته لقناة "المحور": "مستعدون لمواجهة المقاصة رغم التعنت ضدنا، المقاصة خاطبنا لتأجيل المباراة ونحن وافقنا بناءً على رغبتهم، لكن اتحاد الكرة رفض بداعي أنه يرفض تأجيل لمواجهة الأهلي وبيراميدز ولا أعرف ما العلاقة بينهما!، المباراتان في دورين مختلفين".

وأضاف: "سنخوض المباراة في موعدها، لكن اعتراضي على أنه على اتحاد الكرة الاستجابة لطلب التأجيل طالما الفريقان وافقا على ذلك، خاصة أن الزمالك والمقاصة لديها ظروف بسبب مباريات أفريقيا، لكن في الأخير نحن جاهزون لخوض مباراة كل يوم".

المشرف العام على الكرة اختتم: "المباراة سيكون لها مكافآت استثنائية بخلاف اللائحة، نعلم غضب الجماهير من المباريات الأفريقية، لكن نحن نتعامل مع كل بطولة على حدى وهذا الهدوء هو ما سيقودنا لمنصات التتويج في نهاية الموسم".

يذكر أن الزمالك خاض بالأمس مواجهة الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية أمام بترو أتلتيكو الأنجولي ومن المقرر أن يخوض لقاء الجولة الرابعة في الثاني من مارس المقبل.