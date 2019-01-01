دون مجهود وبلا تعويض للهزيمة - الزمالك إلى مجموعات دوري أبطال أفريقيا

جينيراسيون رفض خوض اللقاء لتغيير موعده وملعبه

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

تأهل الزمالك بشكل رسمي إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، على حساب جينيراسيون سبورت السنغالي.

الفارس الأبيض كان من المقرر أن يلاقي الفريق السنغالي في الثامنة من مساء اليوم الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ32، لكن الأخير لم يحضر.

لقاء الذهاب كان قد انتهى بهزيمة الأبيض بثنائية مقابل هدف وحيد، في السنغال، لكن جينيراسيون أهدى الزمالك التأهل برفضه خوض لقاء الإياب.

وانتظر حكم مباراة الليلة، وصل جينيراسيون بعد موعد انطلاق المباراة بـ15 دقيقة إلا أن الأخير لم يحضر متمسكًا بموقفه برفض اللعب على برج العرب، ليعلن فوز الزمالك بنتيجة 3-0.

إلغاء مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت، بعد انسحاب الفريق السنغالي، ليتأهل الزمالك إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا. 👋🏼⚽️ pic.twitter.com/2Z5XudA4bM — SC (@ZSCOfficial) September 29, 2019

ويأتي رفض الجانب السنغالي اللعب بالإسكندرية، بداعي تلقيه خطاب نقل المباراة من بتروسبورت بالقاهرة وترحيل موعدها لمدة 24 ساعة قبل اللقاء بأقل من عشرة أيام، وهو ما يخالف اللوائح والقوانين إلا أن التأجيل تم لدواعي أمنية.

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بعثة جينيراسيون وصلت بالفعل أمس السبت، إلى بتروسبورت، لإثبات حضورها في الموعد المحدد مسبقًا والملعب، لكن أمن الاستاد منعها من الدخول، بينما حضر مسؤولون من الاتحاد المصري لمحاولة الوصول لحل إلا أن الجانب السنغالي تمسك بموقفه.

يذكر أن قرعة دور المجموعات من المقرر أن تُقام في التاسعة من أكتوبر المقبل، بمشاركة 16 فريقًا مقسمة على أربع مجموعات.