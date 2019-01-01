جنش يتحدث عن أزمته مع أمير مرتضى ومحاولات الأهلي لضمه

حارس الزمالك يثني على لاعبي الأهلي ودعمهم له

كشف محمود عبد الرحيم "جنش"؛ حارس مرمى الزمالك، موعد عودته للملاعب من جديد، مؤكدًا انتهاء أزمته مع أمير مرتضى؛ المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء.

الحارس أصيب بقطع في وتر أكيليس، خلال معسكر إعداد منتخب مصر لكأس أمم أفريقيا 2019، ليغيب عن الملاعب منذ أربعة أشهر.

وقال جنش، خلال تصريحاته لقناة "أون سبورت": "لم أكن أتوقع كم المساندة التي حصلت عليها، لاعبو الأهلي هم أول من اطمأنوا عليّ، وجمهور الاتحاد السكندري كله دعمنى، بجانب جمهور الزمالك الذين هم إخوتي وأصدقائي ودائمًا في ظهري عن طريق رسائل وفيديوهات، يمنحونني طاقة إيجابية تجعلني أعود للنادي وأتدرب بعد نهاية المران، وأعدهم بالرجوع أقوى".

عن دعم محمد صلاح؛ نجم ليفربول له: "تفاجأت بمكالمة منه بعد انتهاء كأس أفريقيا، وعرض عليّ مساعدتي وما إذا كنت أريد السفر للعلاج بالخارج، لكنني رفضت، ثم جلست مع محمد أبو العلا؛ طبيب منتخب مصر، الذي مهما تحدثت عنه لن أوفيه حقه، لم يتركني ثانية واحدة.

بعد شهر ونصف من الإصابة، كان لا بد أن أفك رباط قدمي، وأبو العلا رشح لي طبيب صلاح، وتلقيت اتصالًا من صلاح أخبرني أنه رتب لي الأمور مع الطبيب، للعلاج في إسبانيا، حتى أنه أخبرني أن طبيبه سيحضر إلى مصر في أواخر الشهر الجاري لمتابعة حالتي عن قرب بعد أن أبدأ العودة لتدريبات الملعب".

وبشأن موعد عودته: "سأبدأ مرحلة جديدة في التأهيل هذه الفترة، أمامي ثلاثة أسابيع قبل ارتداء حذاء الكرة من جديد، من الممكن أن أعود مبكرًا من الإصابة إلا أن الطبيب أخبرني بالانتظار لمدة ستة أشهر أفضل".

وانتقل حارس الفارس الأبيض للحديث عن أزمة عدم حصوله على مستحقاته المالية، مما تسبب في أزمة بينه وبين أمير مرتضى: "حدث لبس في الموضوع، جلست مع أمير مرتضى وكان هناك سوء تفاهم، وضحت له الصورة وهو كذلك، وأنهينا الأمر، حتى أنه يأخذ رأيي دائمًا في بعض أمور الفريق، فنحن أخوة".

وبخصوص قيام مرتضى منصور؛ رئيس النادي، بعرضه للبيع: "المستشار رجل حق، عاتبني أنني نشرت تفاصيل الأمر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأنا اعتبره والدي، وأنهى الأمر، لأنه يعرفني تمامًا، وأنا اعترفت بخطأي".

واختتم كاشفًا عن محاولات الأهلي التعاقد معه: "منذ أربع سنوات، تلقيت عرضًا من الأهلي بمقابل ضعف ما أتلقاه في الزمالك، وتلقيت اتصالًا من أحمد شوبير، قالي لي تريد الزمالك أم لا، قلت الزمالك فقط، فرد عليّ إذًا لا بد أن تستمر، بعدها تحدثت مع أحمد مرتضى وإسماعيل يوسف لإخبارهم بتوقيع العقود".