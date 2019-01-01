بعد ستة أشهر غياب - جنش يبدأ تدريبات الكرة

الحارس كان قد أصيب خلال تدريبات منتخب مصر

خاض محمود عبد الرحيم "جنش"؛ حارس مرمى الزمالك، اليوم الأربعاء، تدريبات الكرة لأول مرة بعد غياب استمر لقرابة الستة أشهر.

الحارس كان قد تعرض للإصابة خلال استعدادات المنتخب المصري لخوض غمار منافسات كأس أمم أفريقيا 2019، والتي استضافتها أرض الفراعنة بيونيو الماضي.

وأصيب جنش بقطع في وتر أكيلس، خلال تدريبات الفراعنة، أجرى على إثره عملية جراحية بألمانيا.

صاحب الـ32 عامًا خاض اليوم تدريبات منفردة تحت إشراف عمرو عبد السلام؛ مدرب حراس المرمى، على أن يشارك خلال أيام في تدريبات الحراس بشكل طبيعي، بعدما ينهي البرنامج الخاص به.

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التدريبات شملت فقرات التعامل مع التسديدات والارتقاء عاليًا وسرعة رد الفعل والمرونة الجسدية في التعامل مع الكرة، تخللها بعض التعليمات من المدرب سعيًا لتجهيز الحارس بالشكل الأمثل.

يذكر أن الفارس الأبيض يستعد لمواجهة سموحة السكندري بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

الأبيض يحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 13 نقطة من سبع مباريات، بفارق خمس نقاط عن الأهلي محتل الصدارة، وإن كان الأحمر خاض ست مباريات فقط.

وتلقى الزمالك الهزيمة الثانية له في الموسم الجاري قبل أيام أمام طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدفين، في الجولة الثامنة، ليخسر ثماني نقاط حتى الآن في الدور الأول.