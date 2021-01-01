جلطة سراي: الزمالك لن يستطيع بيع مصطفى محمد، سيستمر معنا

رد حاسم من النادي التركي على نظيره المصري

قال إبراهيم عبد الله عضو اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الزمالك لموقع "في الجول" المصري يوم أمس أنهم ليسوا ملزمين ببيع مصطفى محمد لنادي جلطة سراي المعار له حاليًا، بل للنادي صاحب العرض المالي الأكبر.

وأشار عبد الله إلى أن جلطة سراي استعار مصطفى محمد مع حق شرائه نهائيًا مقابل 4 ملايين دولار، موضحًا أن موعد تفعيل البند في 31 ديسمبر 2021، ومضيفًا "في حال تلقي الزمالك عرضًا آخر لضم مصطفى محمد من أي نادٍ آخر سنبلغ جلطة سراي بذلك".

"وضعنا شرطًا في التعاقد بيننا يفيد بأن يرسل الزمالك لجلطة سراي العرض المقدم لمصطفى محمد من أي نادٍ آخر وقيمته المالية حتى يتأكد الجانب التركي من صحته، وإذا كان العرض المالي أكثر من 4 ملايين دولار وتأكد جلطة سراي من ذلك، سيكون عليه معادلة العرض المقدم للحصول على خدمات مصطفى محمد بشكل نهائي".

وأتم "وقتها إذا وافق جلطة سراي على معادلة العرض المقدم لمصطفى محمد ودفع أكثر من 4 ملايين دولار سيحصل على خدماته وإذا لم يوافق سيبيع الزمالك لاعبه للنادي صاحب العرض المالي الأكبر".

النادي التركي رد على تلك التصريحات سريعًا، إذ قال عبد الرحيم البيرق نائب الرئيس "جلطة سراي سيشتري عقد مصطفى محمد بالتأكيد نهاية العام الجاري، لا أفهم كيف تظهر تلك الأخبار".

تابع قائلًا لموقع "سوزجو" التركي "الزمالك لن يستطيع بيع مصطفى محمد حتى لو وصله عرض بـ20 مليونًا، ما يُقال حول ذلك غير صحيح على الإطلاق، حال دفعنا الـ4 ملايين دولار لن يكون باستطاعتهم قبول عرض بـ20 مليونًا، لابد من موافقتنا على ذلك. مصطفى محمد سيستمر لاعبًا في جلطة سراي".

يُشار إلى أن صاحب الـ23 عامًا أتم انتقاله للنادي التركي في الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الشتوي الأخير بالإعارة حتى يونيو 2022 مقابل مليوني دولار، وقد نجح في إحراز 4 أهداف خلال 5 مباريات مع فريقه الجديد.