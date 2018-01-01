صانع ألعاب الزمالك يتلقى عرضًا سعوديًا بعد ابتعاده عن تشكيل جروس

الزمالك يقدم مستويات مميزة في الموسم الحالي ويعتلي صدارة الدوري

فيسبوك تويتر عبده الليثي

كشفت تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى دخول أحمد مدبولي صانع ألعاب الزمالك حسابات بعض الأندية السعودية.

وابتعد مدبولي عن تشكيل الزمالك بعد قدوم السويسري كريستيان جروس المدير الفني للأبيض بسبب عدم اقتناعه بقدراته.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن اللاعب ينتظر في الأيام القليلة المقبلة عرضًا سعوديًا لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية. اختيارات المحررين من هو أولي جونار سولشار؟ المدرب المؤقت لمانشستر يونايتد

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ورفض اللاعب تحديد رأيه في العروض المقدمة له خلال الفترة الأخيرة سوى بعد وصول فاكسًا رسميًا للنادي وطلب ضمه.

ولم يتم الكشف عن اسم النادي الذي يرغب في ضم مدبولي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، حيث يسعى النادي في الحصول على خدمات مدبولي خاصًة أنه بعيدًا عن تفكير جروس.

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ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري المصري الممتاز، ويسعى للحفاظ على قمة الدوري أملًا في العودة لمنصات التتويج بالدوري المصري.