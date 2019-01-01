الجامعة التونسية توافق على طلب الزمالك بشأن ساسي والنقاز

منتخب تونس يخوض معسكر إعداد حاليًا يخوض خلاله وديتين

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أعلنت الجامعة التونسي لكرة القدم اليوم الثلاثاء، الموافقة على طلب الزمالك ببقاء الثنائي فرجاني ساسي وحمدي النقاز في الأبيض خلال الأيام المقبلة، وعدم مشاركتهم في معسكر نسور قرطاج.

نسور قرطاج يخوضون معسكر إعداد حاليًا، يخوضون خلاله مباراتين وديتين أمام موريتانيا في السادس من سبتمبر الجاري، وكوت ديفوار في العاشر من الشهر نفسه.

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وأصدرت الجامعة التونسية بيانًا جاء فيه: "بطلب من نادي الزمالك المصري وبعد التشاور مع الإطار الفني للمنتخب التونسي، استجابت الجامعة التونسية لكرة القدم ومنحت ترخيصًا استثنائيًا لكل من الفرجاني ساسي وحمدي النقاز للبقاء مع ناديهما في مصر، لخوض لقاء الدور النهائي لكأس مصر ضد فريق بيراميدز يوم الأحد 8 سبتمبر 2019".

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الفارس الأبيض تأهل للنهائي بعدما حقق الفوز أمام الاتحاد السكندري بهدف وحيد، سجله مصطفى محمد.

أما صعود بيراميدز فجاء على حساب بتروجيت، بهزيمته بثنائية نظيفة، أمس الإثنين.