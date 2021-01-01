رسميًا .. رفض تأجيل مواجهة الزمالك وتونجيث

رحلة الزمالك تعطلت لساعات في الجزائر

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، رسميًا اليوم الإثنين، رفض طلب نادي الزمالك بتأجيل مواجهته أمام تونجيث السنغالي.

المباراة من المقرر أن تقام غدًا الثلاثاء، ضمن مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

اقرأ أيضًا | سباق الأفضل في الدوري المصري .. نجم الزمالك على القمة ولا وجود للاعبي الأهلي

وتعطلت بعثة الفارس الأبيض في الجزائر لعدة ساعات، لتصل مساء الأمس إلى السنغال، بدلًا من فجر اليوم نفسه، نظرًا لعدم الحصول على تصاريح العبور عبر الأجواء الموريتانية.

وعقب اتصالات مكثفة، نجحت اللجنة المسيرة لشؤون نادي الزمالك، في حل الأزمة عبر الحصول على تصريحات العبور عبر أجواء دولة مالي.

الاتحاد الإفريقي رفض طلب مسؤولي القلعة البيضاء، مبررًا رفضه بوصول البعثة إلى السنغال قبل المباراة بـ24 ساعة، مما يعني عدم وجود أي ظرف طارئ يتيح تأجيل المباراة.

يذكر أن الفارس الأبيض استهل مشواره في البطولة بالتعادل أمام مولودية الجزائر، ليحتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد نقطة واحدة.

فيما يأتي الترجي التونسي في صدارة المجموعة بثلاث نقاط، ويحل المولودية ثالثًا بنقطة واحدة، وأخيرًا يأتي الفريق السنغالي دون أي نقاط، إذ هُزم في الجولة الأولى أمام باب سويقة.